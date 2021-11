La Nouvelle Éco : à Mehun-sur-Yèvre, le porcelainier Pillivuyt tourne à nouveau à plein régime

Après une année 2020 difficile, l’activité a bien repris chez Pillivuyt. Un nouveau four et une nouvelle presse isostatique vont lui permettre d’accroître sa productivité. Seul bémol : l’entreprise peine à recruter.

En 2020, Pillivuyt, l’une des plus anciennes et des dernières marques de porcelaine française, installée à Mehun-sur-Yèvre depuis 1854, avait subi le contrecoup de la crise sanitaire. Son chiffre d’affaires avait enregistré une baisse de 3 millions d’euros imputable à une chute des commandes des cafés, hôtels et restaurants du fait de leur fermeture.

70 % du chiffre d'affaires à l'export

Dans le même temps, l’entreprise avait néanmoins poursuivi sa croissance à l’international. Elle réalise en effet 70 % de son chiffre d’affaires à l’export. “Nous travaillons en particulier avec les États-Unis, la Corée du sud et les pays scandinaves qui sont friands du savoir-faire français”, explique Claire Calvarin, responsable marketing et chef de produit chez Pillivuyt.

Un nouveau four et une nouvelle machine

Et surtout, durant cette période, Pillivuyt a préparé l’avenir en se modernisant. Le soutien de la Région avec la mobilisation des fonds européens Feder et de l’État dans la cadre du plan France relance lui ont permis de booster ses investissements. Un nouveau four de 23 m2 pour la cuisson finale des pièces plus grand et offrant des réglages plus fins que le précédent four a été installé en juin. La moitié de son coût - 480 000 euros – a été pris en charge par le Fonds européen de développement régional.

Pillivuyt a également investi 805 000 euros dans une presse isostatique à commandes numériques et une cellule cobotisée (destinée à faciliter la collaboration entre l’homme et le robot) sont arrivée il y a quelques semaines. Ce nouvel équipement va permettre d’importants gains de productivité. L’État a participé à hauteur de 350 000 euros à cet investissement.

Une formation en interne

L’entreprise qui emploie 165 salariés recherche actuellement du personnel pour faire face aux commandes qui sont reparties plein pot depuis quelques mois et en prévision des prochains départs à la retraire. “Il n’y a pas de profil type. Nous recrutons essentiellement sur le savoir-être et nous assurons ensuite la formation en interne”, précise Claire Calvarin.