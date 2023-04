La Nouvelle éco : à Mehun-sur-Yèvre, le savoir-faire des Terres Baillet se perpétue depuis plus de cent ans

Chaque creuset est unique réalisé à partir d’un plan côté. Façonnées à la main durant un mois à un mois et demi, ces pièces qui pèsent entre 600 et 900 kilos vont ensuite sécher pendant six mois avant d’être livrées. Ouverts ou fermés, ces creusets vont servir à la fusion du verre et du cristal. Seules deux entreprises en France détiennent ce savoir-faire, l’une d’elles se trouve dans le Berry, à Mehun-sur-Yèvre.

Une histoire de transmission

Créées au début du XXe siècle, Les Terres Baillet ont été reprises en 2020 par un spécialiste de la céramique, Michel Philippe à qui Hervé Baillet, l'ancien dirigeant, a transmis son savoir-faire. “Nous avons notamment pour clients la cristallerie de Baccarat et la cristallerie de Saint-Louis", précise-t-il.

Un exemple d'un petit modèle de creuset fabriqué par l'entreprise berrichonne. - Les Terres Baillet

À partir des années 1960, l’entreprise a développé une autre activité : la fourniture de terres pour la céramique artistique et la poterie. Les Terres Baillet proposent cinq qualités de terres différentes. “C’est ce que l’on appelle du grès chamotté. Nos terres ont la réputation d’être de qualité constante et de se travailler facilement”, détaille Michel Philippe qui livre dans toute la France et notamment certains potiers de La Borne et des Archers dans le Cher.

L’activité pour les verreries a connu un regain d’activité ces derniers mois.