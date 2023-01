La Nouvelle éco : à Menetou-Salon, l’ancien cadre à la Poste est devenu fromager itinérant 

“Ce n’est pas une décision évidente à prendre quand on a une hyper sécurité de l’emploi mais je ne trouvais plus mon compte dans ce que je faisais”, explique Sébastien Robin, 46 ans. Après vingt années passées à la Poste, dont dix avec des fonctions managériales, il a souhaité tourner la page et se lancer dans un tout autre projet né d’une discussion avec Jérôme Cote, un ami fromager à Neuvy-les-Deux-Clochers. "C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier", confie-t-il.

Après plusieurs mois passés à ses côtés pour apprendre le métier en tant que salarié, il a créé en juillet dernier sa propre entreprise, La Fromagerie de Champ Fescé, du nom du lieu-dit près de Menetou-Salon où le projet est né. Depuis octobre, il est présent sur cinq à six marchés chaque semaine dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres autour de son domicile. Le reste du temps est consacré à l’approvisionnement et aux commandes.

Une soixantaine de références

Dans son camion-remorque aménagé, il propose un panel représentatif du terroir français avec une soixantaine de références dont l’incontournable star locale, le crottin de Chavignol. Il aime aussi faire découvrir des productions plus originales et moins connues.

“Je m’épanouis pleinement dans ce que je fais. Dans les villages où je m’arrête, le marché est un nœud d’attractivité à la fois commercial et social. On prend le temps de discuter avec les gens, de parler notamment du bien manger qui est un sujet qui m’est cher”, précise Sébastien Robin qui ne manque pas d’idées pour développer son activité.