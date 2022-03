La Nouvelle éco : à Méobecq Thomas et Caroline Fouquet ont repris le bar Chez Évelyne

“Je passais beaucoup de temps sur la route, on n’avait plus vraiment de vie de famille. Pendant le confinement, on s’est retrouvé en famille avec nos deux enfants. On a souhaité que ce ne soit pas qu’une parenthèse”, explique Thomas Fouquet.

De 2008 à 2020, il a travaillé chez Safran, fabricant de siège d’avions, à Issoudun. Caroline, elle, était comptable au garage Aubert à Déols. Quand ils ont appris que le bar multi-services situé en face de leur maison à Méobecq était en vente, ils ont saisi l’occasion.

En 2020, l’activité tournait au ralenti chez Safran. Thomas Fouquet a pu négocier une rupture conventionnelle et a suivi plusieurs formations pour pouvoir se mettre à son compte. Son épouse l’a rejoint par la suite. “On avait envie depuis un moment de travailler pour nous mais le Covid a été déclencheur”, reconnaît-il.

Des travaux pour agrandir

Véritable institution dans ce village de quelque 300 habitants, le bar Chez Évelyne a donc trouvé de nouveaux propriétaires et changé de nom pour devenir Le Brenne Bar. Des travaux ont été menés pour un montant de 40 000 euros, notamment pour agrandir les lieux qui passent de 40 à 100 m2. Thomas et Caroline Fouquet ont bénéficié de fonds de l’État pour la diversification d’activités en tant que buraliste et d’un prêt d’honneur d’Initiative Brenne.

Des concerts le samedi soir

Le lieu conserve sa vocation multi-services : bar, station essence, presse, tabac, FDJ, point colis Mondial relay et salle de jeux. Musicien, Thomas Fouquet veut y développer une activité de café-concert avec des soirées toutes les trois semaines jusqu’en juillet. Le premier concert a eu le 19 mars. Il a réuni une centaine de personnes. Le prochain aura lieu le 9 avril. D’autres animations sont en projet pour la saison hivernale.

Billard, flipper et baby-foot sont à disposition des clients. - Brenne bar

“On n’a plus grand-chose dans le secteur en termes d’animations. Le projet est de faire du bar un lieu de vie avec notamment une petite salle où les gens peuvent venir jouer aux cartes ou à des jeux de société”, souligne Thomas Fouquet. En plus d’une nouvelle carte pour le bar, Thomas et Caroline vont bientôt proposer des planches de charcuterie et de fromages composée avec des produits de la Brenne.

Trois mois après l’ouverture, ils sont ravis de cette nouvelle vie : “On est super heureux, c’est vraiment ce qu’on attendait, accueillir des gens c’est notre truc”, confie Thomas Fouquet.