La Nouvelle éco : à Méobecq, un couple venu de Saint-Étienne vient de reprendre la boulangerie

Suite à une annonce sur le site de SOS Village, un couple de boulangers, Philippe et Marie Taillard, a quitté la Loire pour le Berry. Un mois et demi après leur arrivée, ils ne regrettent pas leur décision !

Depuis début décembre, les habitants de Méobecq se réveillent à nouveau avec une bonne odeur de pain chaud qui flotte dans l'air. Suite au départ en juin 2021 du précédent boulanger, Hubert Mousset, le maire de ce village de 375 habitants, avait posté une annonce sur le site de SOS Village. Créée en 2011 par Jean-Pierre Pernaut, cette opération phare du journal de 13 heures sur TF1 a permis de sauver des centaines de commerces.

“Quand on a vu l’annonce, on a envoyé tout de suite notre candidature et le lendemain, le maire nous a appelés, raconte Marie Taillard. La semaine suivante, mon mari Philippe et moi, nous étions à Méobecq. On a visité la boulangerie, on s’y est senti tout de suite bien, ça a été un coup de cœur.”

Installés depuis six ans dans la périphérie de Saint-Étienne, le couple venait de vendre leur fonds de commerce. Avec la multiplication des boulangeries franchisées, dont une qui avait ouvert à 800 mètres de chez eux, le chiffre d’affaires avait baissé.

“La concurrence en ville, ce n’est plus possible. Il nous reste cinq ans à faire avant la retraite, on préférait s’installer à la campagne où la clientèle est plus fidèle”, explique Marie Taillard. Avant l’ouverture, la commune, propriétaire des murs, a fait réviser le matériel et a redonné un coup de jeune au local.

Le couple cherchait un endroit tranquille pour finir sa carrière mais c’est loin d’être le cas : “On n’arrête pas, il y a beaucoup de débit et les fins de semaine on vend beaucoup de pâtisseries, les clients ici sont très gourmands”, constate Marie Taillard. La nouvelle s’est vite répandue dans les villages alentour. De plus, la boulangerie est située sur un axe très passager avec quelque 700 véhicules par jour.

La galette aux pommes de terre a vite trouvé sa place au milieu des pains et des viennoiseries. - Marie et Philippe Taillard

Dans la petite boutique de 20 m2, on trouve pain, viennoiseries, chocolats et pâtisseries, sans oublier les incontournables galettes aux pommes de terre et pâtés berrichons. “On ne connaissait pas mais on a regardé la recette sur internet”, confie la boulangère. Elle poursuit : Et pour le carnaval le 1er mars on va faire des jalousies aux pruneaux, une habitante va nous donner la recette.”

Depuis leur arrivée, Marie et Philippe Taillard ne chôment pas. Ils espèrent avoir un peu plus de temps libre au printemps pour découvrir la région et s’adonner à un loisir qu’ils affectionnent, la pêche au coup.