La nouvelle éco : à Mérignac, l'entreprise Les Whiskies du Monde lauréate du Palmarès Women Equity

Une femme à la tête d'une entreprise, c'est rare, mais ça existe. Pour promouvoir plus de mixité, le Palmarès Women Equity, en partenariat avec France Bleu, présente ce lundi les 50 sociétés françaises les plus performantes dirigées par des femmes. Les Whiskies du Monde en font partie. C'est même la quatrième année consécutive que la société basée à Mérignac est nommée.

Une affaire de famille

L'entreprise spécialisée dans l'importation et la distribution de whiskies et autres spiritueux a été fondée en 1999 par Alain Pontoizeau. Sa fille, Florence Oliet-Pontoizeau, l'a rejoint plus tard, en 2010, en tant que directrice commerciale. Issue de la grande distribution, elle arrive avec un projet : celui de promouvoir les whiskies japonais en France. "C'était une très bonne idée, c'est ce qui nous a permis de décoller, avance Florence Oliet-Pontoizeau avant d'ajouter, par exemple, on a importé la marque Akashi à hauteur de 600 bouteilles et on a tout vendu en trois jours".

Quatre ans plus tard, en 2014, elle prend les rênes de l'entreprise avec son frère, Arnaud. Ensemble, ils vont continuer à "dénicher des pépites" et à mettre en avant des distilleries aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, l'entreprise distribue dans une trentaine de pays plus de 50 marques de spiritueux (whisky, rhum, gin, saké, etc.)

"Ce qui me tenait à cœur en rejoignant l'entreprise familiale, c'est qu'à terme on puisse développer notre propre marque", confie la directrice générale. Chose dite, chose faite. En 2019, Florence Oliet-Pontoizeau part à la rencontre de distilleries françaises répondant à son cahier des charges. À la fin de l'année naît Évadé, un whisky "pour mettre en avant le savoir-faire français". Depuis son lancement, plus de 40.000 bouteilles ont été vendues.

Fin 2019, l'entreprise lance Évadé, sa propre marque de whisky. - Les Whiskies du Monde

Diriger dans l'esprit familial

Florence Oliet-Pontoizeau fait partie de ces quelques femmes qui sont à la tête d'une entreprise. En France,elles ne représentent qu'à peine 27 % des dirigeants.). Pourtant, des rapports tendent à montrer que la mixité des genres a du bon en entreprise. Pour la directrice générale, si les femmes réussissent en entreprise, c'est grâce à leur organisation familiale. "Une femme qui est à la tête d'une famille, avec plusieurs enfants, c'est déjà être à la tête d'une entreprise, sourit-elle, il faut savoir faire preuve d'organisation et d'anticipation, il faut être sur tous les fronts."

Aux Whiskies du Monde, dans un univers des spiritueux généralement très masculin, la directrice générale plaide également pour plus de mixité : "Je suis très contente d'avoir pu embaucher des femmes avec un vrai savoir-faire et qui travaillent au quotidien sur le whisky et le rhum", témoigne-t-elle. Ce domaine tend à se démocratiser, notamment grâce à l'arrivée d'alcools plus accessibles "comme le whisky japonais", justement, qui serait "plus doux, plus rond et peut-être un peu plus féminin", pour Florence Oliet-Pontoizeau.