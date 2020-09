La nouvelle éco : à Mérignac, les grands projets confirmés malgré la crise du coronavirus

Avec 50 000 emplois sur la ville, Mérignac est l'un des principaux bassins de la métropole bordelaise. Malgré la crise du Coronavirus, le maire de Mérignac Alain Anziani a confirmé ce mardi plusieurs projets importants pour conforter l'emploi sur sa ville. Même si, affirme le maire, "nous ne sommes pas un îlot de prospérité dans un océan de misère".

Les projets confirmés

La deuxième tranche du projet Dassault est donc bien confirméé. 26 000 m2 de bureaux doivent être livrés en début d'année prochaine et un millier de salariés de la région parisienne seront bien transférés dans la foulée à Mérignac. Autre dossier confirmé, la livraison de Wooden Park, des bâtiments en bois à proximité de l'aéroport. Ce projet est porté par la BNP Paribas avec la création de 300 emplois. Groupama de son côté construit un campus de 15 000 m2. 600 personnes y travailleront dans un peu plus d'un an. Et puis, dans la zone aéroportuaire, il y a aussi le chantier du 45e parallèle qui comprend un hôtel Sheraton de 180 chambres, de nombreux espaces de bureaux et un centre de congrès. Les travaux du premier immeuble débuteront le mois prochain.

La sous-traitance en souffrance

Pour autant, le maire Alain Anziani reste prudent. Il sait aussi que certaines entreprises de l'aéronautique connaissent de grosses difficultés. "Les grands groupes mérignacais, explique-t-il, ont un volet militaire qui leur permet d'assurer une charge de travail importante. Et ils ont les reins solides. Ceux qui souffrent, ce sont les entreprises de sous-traitance. Certaines activités sont ré-internalisées dans les grands groupes et ils connaissent également des problèmes dans l'approvisionnement de pièces. Ils sont donc impactés des deux côtés".

