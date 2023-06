La Nouvelle éco : à Mérigny, les jardins du château de la Roche Bellusson reprennent vie

Originaire d’Angers, Vincent Acou, 31 ans, est arrivé dans l’Indre en 2019. Titulaire d’un master en écologie, il a travaillé dans différents bureaux d’études. “J’ai eu envie d’une activité qui fasse plus sens pour moi. En 2020 je me suis lancé dans un projet de maraîchage”, raconte-t-il.

Installé depuis peu à Mérigny, il parle de son projet avec Michel Liaudois, le maire de la commune, qui lui propose de remettre en culture les anciens jardins du château de la Roche Bellusson en friche depuis le milieu des années 1980. Après avoir passé un brevet professionnel responsable d'entreprise agricole à Montluçon, il s’attaque au défrichage de la parcelle.

Il est accompagné dans son projet par l’Association pour le développement de l'emploi agricole et rural de l'Indre qui lui permet de démarrer son activité en couveuse d’entreprise. Il exploite pour le moment la moitié de la parcelle qui fait un hectare. “Je m’agrandis au fur et à mesure. Cet hiver j’ai installé un nouveau tunnel. La saison dernière, ça a bien poussé, j’ai bien produit et bien vendu. Si je continue comme ça, c’est bien parti ! Je vais pouvoir sortir de la couveuse et me mettre à mon compte début 2024”, explique-t-il.

Des légumes frais pour l'Ehpad

Certifié bio, Vincent Acou cultive une trentaine de légumes. Une partie de sa production se retrouve dans l’assiette des résidents de l’Ehpad voisin. “Quand je leur livre des salades, elles ont été récoltées une demi-heure plus tôt", précise-t-il. Le jeudi de 16h30 à 19h, de mai à décembre, il participe à un marché de producteurs à Mérigny. Le vendredi aux mêmes horaires, il assure une vente directe à la ferme.

Il livre également le magasin de produits bio Gaya au Blanc et des paniers à la demande pour le tiers-lieu Carte Blanche également au Blanc. “C’est quelque chose que je veux développer car cela limite les pertes”, souligne-t-il. Et les consommateurs locaux, eux, semblent aussi y trouver leur compte !