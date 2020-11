La Nouvelle Eco : à Metz, le disquaire "La Face Cachée" tourne bien !

La Nouvelle Eco s'intéresse ce matin à un disquaire indépendant bien connu des mélomanes de Metz : La Face Cachée.

Comme tous les commerces non-essentiels, il est fermé pendant le confinement. Mais, ce n'est pas pour autant que les affaires ne roulent pas. Loin de là.

Le boom de la vente par correspondance

Florian Schall, disquaire à la Face Cachée, croule sous les cartons dans sa boutique. Depuis le confinement et la fermeture de son magasin au public, les ventes par correspondance ont explosé.

Ce n'est pas une surprise pour lui, "nous avons mis en place ce système il y a une dizaine d'années maintenant, on est rôdé", explique-t-il.

La Face Cachée vend en effet ses disques via différents marketplaces, et sur son site internet. Sa clientèle est donc habituée à ce fonctionnement tant et si bien que Florian Schall n'a pas à se plaindre d'une perte de chiffre d'affaire "on a même triplé nos commandes !" sourit-il.

Une prouesse qui fait figure d'exception chez les commerces indépendants. Florian Schall explique ce succès modestement, "on a juste développé ce système de vente bien en avance, là tout le monde se rend compte de l'importance de la vente par correspondance".

La maison produit aussi des artistes

Autre clé de ce succès commercial, La Face Cachée produit aussi ses artistes "des groupes de la région et d'ailleurs dans le monde", précise Florian, "notre clientèle nous a beaucoup suivi là-dessus et ça nous permet aussi de tenir le choc en cette période".

Une clientèle fidèle, c'est aussi ce qui fait tenir le disquaire qui n'a pas attendu le boom du click and collect : "nous, nos clients prennent de nos nouvelles, on leur demande comment ils vont, on a un rapport très intimistes avec notre clientèle, c'est peut-être pour ça qu'on s'en sort aussi bien", sourit le disquaire.