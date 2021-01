La nouvelle éco : à Meylan, Airria cartonne dans le secteur de la sécurité et des objets connectés

Chaque jour France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui gros plan sur Airria basée à Meylan. Spécialisée dans la mise en place de systèmes d'alarme et d’installation d'objets connectés, l'entreprise embauche entre dix et vingt personnes chaque mois.

C'est un marché qui ne connait pas la crise : l’installation d'objets connectés dans les secteurs de la domotique, de la sécurité ou encore des économies d’énergies. À tel point qu'Airria, basée à Meylan recrute à tour de bras. Ghislaine Laplane, directrice du développement, était l'invitée de la "nouvelle éco" de France Bleu Isère ce jeudi à 7h15.

Quels profils vous intéresse ?

Alors comme on installe des objets connectés, nous avons besoin d’avoir des gens qui soient à la fois ''techniques" et "relationnels". On recherche des personnes qui savent comprendre rapidement les technologies et qui savent les expliquer simplement aux clients. Je vous donne quelques exemples des postes qu’on recherche. Par exemple, nous avons des besoins de techniciens "support informatique", des administrateurs "systèmes et réseaux" et des techniciens "domotique alarme sécurité". On peut avoir toutes ces offres sur notre site internet.

Quand vous évoquez la domotique c’est par exemple : installer des volets qui s’ouvre qui se ferment tout seul dans une maison ?

Alors effectivement on travaille sur l’installation de capteurs pour l’efficience énergétique, l’installation de systèmes d'alarmes pour la sécurité des systèmes réseau informatique etc. etc.

Quels diplômes sont nécessaires pour postuler ?

Contrairement aux idées reçues, il n'y a pas besoin d'avoir forcément fait de longues études. Nous cherchons surtout des personnes qui ont le sens du relationnel comme je l’ai dit, on peut prendre des gens qui ont un niveau bac, bac +2, voire bac+3. Ce n’est pas ce qui est le plus important. Pour nous, ce qui compte ce sont les compétences !

Comment faites-vous pour recruter 20 personnes par mois dans le contexte actuel ?

Alors c’est vrai que nous avons des gros marchés qui sont arrivés cet été, sur des secteurs comme l’alarme, la sécurité, l’efficience énergétique et du coup oui, on embauche au moins dix personnes par mois pour coordonner ces nouveaux marchés chez nous. Par ailleurs nos partenaires, nos "sous-traitants" embauchent également à ce rythme partout en France.

Les confinements et la crise sanitaire n'ont donc pas eu d'impact ?

Alors il y a eu quand même un ralentissement et même en arrêt pendant les deux mois du premier confinement au printemps, de mars à mai. Mais nous sommes sur un marché en très fort développement, et donc avec des besoins aujourd’hui qui apparaissent sans cesse. Par exemple sur l’installation de bornes de recharges électriques ou comme je l’ai dit précédemment, les systèmes d’alarme et l’efficience énergétique. Sur tous ces secteurs, le Covid n’a pas été un frein car ces marchés progressent très vite : +15%, + 20 % par an ! Donc nous recrutons pour faire face à ces demandes.

