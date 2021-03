La nouvelle éco : à Meylan, GlycoBar rend le plasma sanguin universel

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui, gros plan sur GlycoBar, une petite entreprise de Meylan qui rend le plasma sanguin universel et donc facilite les dons et les transfusions. L'entreprise bénéficie du plan de relance en Isère.

GlycoBar a été retenue parmi les entreprises lauréates du plan de relance de l'Etat en Isère. Cette entreprise basée à Meylan a développé une technologie qui permet neutraliser les groupes sanguins pour le sang et le plasma et donc de faciliter les transfusions. Henri Sors, président de la société GlycoBar était l'invité de la "nouvelle éco" de France Bleu Isère à 7h15 ce jeudi.

Sans entrer dans les détails scientifiques comment fonctionne votre technologie ?

Il faut savoir que les globules rouges [...] sont recouverts de ce qu’on appelle des "antigènes groupes sanguins". Ce sont des molécules qui sont formés d’atomes de carbone, d’oxygène, et d’hydrogène et qui donc déterminent votre groupe sanguin. Dans le plasma, qui est une autre composante de votre sang, vous avez des anticorps à ces antigènes. En fait nous ce qu'on va faire c’est qu’on fabrique les antigènes. On va mélanger ça au plasma. Les anticorps vont se fixer sur les antigènes et on va les éliminer. C’est comme ça qu’on aura du plasma sans anticorps, et donc universel. Ça marche aussi pour le sang, c’est le même principe, sauf qu’il y a plus d’usage pour le plasma.

Ce que permet la technologie GlycoBar - GlycoBar

On peut imaginer que ça facilite du coup les transfusions en urgence ?

Oui ça enlève des contraintes pour les transfusions mais il faut savoir que ça fonctionne également pour la transplantation d’organes. C’est toujours un gros problème dans la transplantation d’organes de trouver des organes compatibles entre le donneur et le receveur. Avec notre technologie on peut s’affranchir de cette contrainte. On dérive le sang du patient et on élimine les anticorps pour lui rendre son sang purifié, ce qui le rend compatible avec n’importe quel organe. Donc du coup on peut faire beaucoup plus de transplantation d’organes

Votre entreprise est petite, comment développer votre technologie plus largement ?

Alors en effet GlycoBar est issue d’une autre entreprise qui s’appelle Elicityl qui est basée à quelques kilomètres, à Crolles. Aujourd'hui ce sont les salariés de Crolles (10-12 personnes) qui font fonctionner GlycoBar qui est un très faible volume. Justement l’objet de la subvention que nous avons récemment reçu par plan de relance c’est de rendre GlycoBar autonome, en faisant une industrialisation de ce processus là. On va fabriquer à beaucoup plus grosse échelle et on va embaucher des gens dans le cadre de GlycoBar.

