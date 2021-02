Meylan : le fabricant de dameuses Kässbohrer voit ses commandes fondre comme neige au soleil

Didier Bic, le patron de Kässbohrer France, fabricant de dameuses, et président de l'AFMONT, l'association des fournisseurs de la montagne qui représente environ 150 entreprises, était l'invité de la "nouvelle éco" de France Bleu Isère à 7h15 ce lundi.

Les stations ont-elles réduit leurs investissements et leurs commandes à cause de la situation ?

Alors oui, c’est difficile pour nous dès cette année évidemment, mais ça va l’être encore plus pour la suite, parce que ce qu’il faut bien comprendre que les stations n'investiront pas ou peu, puisqu’elles ne tournent pas cette année. Alors les exploitants investiront, on l’espère, l’année prochaine. Ils pourront à nouveau passer commande dans un an, mais le temps que nous puissions produire, et que nous facturions, nous serons à la fin 2022-début 2023. Donc, en fait, on a devant nous, deux années pendant lesquelles, on ne va rien pouvoir toucher comme argent. On touchera les premiers sous en 2023.

Quand on commande une dameuse, vous la livrez l’année d’après c'est ça ?

Oui, le cycle de production c'est ça. On lance la production en début d’année, les commandes sont souvent passées au printemps et livrées en fin d’année juste pour Noël, parce qu'une dameuse, s'il n'y a pas de neige, on ne peut même pas la tester, on ne peut même pas l’essayer. Il faut attendre que la neige soit là.

Avez-vous quand même livré les dameuses commandées l’hiver dernier ?

Oui, mais elles ne tournent pas. En plus, on en a livré moins que d’habitude, parce que déjà la saison avait été écourtée, donc les exploitants avaient réduit les investissements. Cette année, on ne livrera rien du tout. On fera peut-être un peu de maintenance l’hiver prochain, mais jusqu’à fin 2022, il ne se passera rien.

Est-ce que vous avez pu bénéficier d’aides de l’État ? Et qu’est-ce que cela représente ?

Alors c’est un petit peu le problème, c’est que notre structure -et comme tous les fournisseurs de la montagne- nous ne sommes pas identifié comme montagne à proprement parler. Donc pas de code marque qui permettrait au Gouvernement de prévoir des dispositifs spéciaux. Alors, c'est ce qu’on est en train de demander actuellement : essayer de leur faire comprendre que tout l’écosystème de la montagne, qu'il y a tout un tas de métiers très différents qui sont impactés parce que beaucoup sont très largement dépendants des domaines skiables, à environ plus de 80 %.

"Vendredi dernier, l’entreprise était vide, alors que d’habitude, à la veille des vacances scolaires, c’est une vraie ruche."

Chez vous, par exemple, qu’est-ce que ça représente en terme de personnels ?

On a soixante salariés sur deux sites : un à Albertville (Savoie) et un à Meylan, près de Grenoble. On a mis du chômage partiel pour tous nos mécaniciens. Tous nos camions-ateliers sont garés devant l’entreprise : ils ne servent pas parce que les domaines ne tournent quasiment pas. Sauf les domaine nordiques pour lesquels on a maintenu un petit service quand même. Le vendredi, nous sommes fermés complètement. Vendredi dernier, l’entreprise était vide, alors que d’habitude, à la veille des vacances scolaires, c’est une vraie ruche. Les machines sortent et rentrent, les mécanos viennent chercher des pièces de rechange, etc... Et là c’était tristement désert, fermé.

