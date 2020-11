La nouvelle éco : à Meylan, Piccolo invente le café sans eau, le café qu'on met dans sa poche

Piccolo® a été créé par une société meylanaise qui imagine, conçoit et commercialise des produits et services naturels, bio et innovants. Son fondateur Richard Bertoni était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce vendredi matin à 7h15, à l'heure du café.

Comment ça marche ce café sans eau ?

Eh bien c’est tout simple, c’est le premier café au monde à consommer sans eau, sans bouilloire, sans cafetière. On a réussi à moudre au 1/20ème de microns, quatre grains de café qu’on dépose dans un petit stick en plastique, que l’on peut porter avec soi partout où on veut. Il tient dans la poche, dans un sac à main, n'importe où. Il suffit d’ouvrir le sachet de verser dans la bouche le café moulu très fin et de laisser fondre pendant quelques secondes et vous pouvez déguster en bouche toutes les saveurs d'un expresso.

C’est la salive qui fait office d’eau. Quand vous buvez un café traditionnel, vous buvez à peu près 98 % d'eau. Avec Piccolo, vous avez l’essence même du café de grains moulus au plus petit possible.

Qu’est-ce que ça donne en terme d’arôme ?

On a une mouture qui est entre du Robusta et de l’Arabica à 50 % chacun, c’est ni plus ni moins que des grains de café moulus très fins, donc c’est un vrai café. Mais c’est effectivement une innovation "de rupture". On oublie la tasse, les vapeurs, les odeurs.

Quel public visez-vous ?

Toutes les personnes qui souhaitent prendre un café dans un lieu où ce n’est pas possible. Parce que vous n’êtes pas chez vous, pas dans un bar, pas dans un restaurant, lorsque vous n’avez pas d’eau sur vous, si vous êtes par exemple en train de faire du ski, de la randonnée, ou que vous êtes dans le métro ou dans un train.... Bref en toutes circonstances, vous pouvez prendre un café sans contrainte. Il suffit d’avoir dans la poche le petit stick.

Avez-vous une préoccupation écologique ?

Oui, c’est notre engagement et notre implication future, car en effet nos sticks sont en pastiques. Nous sommes en partenariat avec la plate-forme Miimosa pour développer, avec un financement participatif, un sachet 100 % biodégradable. Il nous faut de l’argent pour faire des recherches sur les typologie de plastiques. Le café est régi par une législation très particulière qui oblige une conservation d’au moins 24 mois, donc on ne peut pas faire n’importe quel type de sachet. On est en train de travailler avec des scientifiques et nos partenaires industriels pour faire ce sachet qui serait 100 % biodégradable.

Où trouve-t-on votre produit ?

Alors pour l’instant, on le trouve sur notre site Internet, on le trouve sur la plate-forme Miimosa et nous sommes en train de démarcher les grandes surfaces et les pharmacies, car aujourd’hui ce sont les seuls commerces qui sont ouverts et qui travaillent à peu près normalement. J’espère aboutir d'ici la fin du mois de novembre.



