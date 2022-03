La Nouvelle éco à Meylan : un coussin intelligent commercialisé d'ici quelques mois

France Bleu Isère - "Pilo", c'est un coussin intelligent que vous avez mis au point...

Lucile Chabre, PDG de Pilo - Exactement : un coussin intelligent pour la gestion du stress et les insomnies. Ce n'est pas un oreiller mais bien un petit coussin qu’on met contre soi et qui vient guider la respiration pour calmer le rythme cardiaque et donc calmer l’organisme.

C’est un coussin qui réagit.

C'est d’abord lui qui va réagir en fonction de vous pour comprendre ce que vous vivez à l’instant. Il va mesurer votre respiration, simplement en comprenant les mouvements votre respiration quand vous le mettez contre vous. Et une fois qu’il a compris, il va vous guider : là ça sera à vous de suivre les vibrations avec votre respiration.

Ça s'adresse à qui?

Aux gens qui ont différents types de stress, les gens qui ont des troubles du sommeil ou des réveils nocturnes. Également ceux qui font des pics de stress comme des crises d'angoisse, des montées de stress. Et plus globalement la prévention du stress.

Vous avez lancé une campagne de financement participatif il y a quelques jours et très vite vous avez atteint votre objectif de 10.000€!

Oui on a été très contents. On a lancé la campagne en début de semaine et en moins de 48 h on a atteint l’objectif ; ça continue de grimper donc on a hâte de voir la suite.

La suite justement : quels sont vos projets?

Maintenant qu’on a validé la campagne même s’il reste encore quelques jours (jusqu'au 8 avril, ndlr) l’idée c’est de pouvoir avancer sur la production pour le grand public du coussin Pilo, et par la suite de pouvoir être présent en magasin. On a déjà commencé une négociation avec une chaîne nationale - donc potentiellement pour septembre.

Donc là commercialisation va arriver très vite...

Oui c’était la première étape cette campagne de crowdfunding et derrière ça devrait enchaîner assez rapidement.

Quel sera le prix de lancement de ce Pilo, ce coussin intelligent?

Pour l’instant, pour ceux qui ont participé à la campagne de financement, il est à un prix réduit : 99€, ou 129€ selon l'option choisie. Le prix grand public sera autour de 149€, même si cela peut baisser si on arrive à faire une campagne particulièrement réussie.