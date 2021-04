La nouvelle éco : à Meylan, une start up invente des boxes connectés pour surveiller à distance les chevaux

COHO est une start-up iséroise à l'activité originale, à destination des propriétaires de chevaux. Elle fabrique des boitiers connectés pour surveiller son cheval au box. Sébastien Dubois, le créateur de la société basée à Meylan était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mercredi à 7h15.

France Bleu Isère : Comment vous est venue l’idée ?

Sébastien Dubois : À la base, je suis ingénieur en électronique et je suis cavalier. C’est par l’observation des pratiques du monde du cheval que j’ai eu l’idée de concilier mes deux passions et de créer "COHO".

Quel est l’intérêt pour un cavalier de pouvoir surveiller son cheval à distance ?

Ça permet de suivre à la fois sa sécurité, on a vu récemment des agressions de chevaux, des personnes qui venaient attaquer les chevaux dans les prés et ailleurs. Ça permet aussi de suivre son cheval d’un point de vue "bien-être", de comprendre son comportement. Il y a aussi un intérêt d’un point de vue "santé", d’être prévenu en cas de pépins et pouvoir intervenir au plus tôt, parce que les chevaux ont souvent la santé fragile.

Comment ça marche ?

Alors il s’agit d’un boîtier connecté qui fonctionne en 4G, installé dans le box du cheval. De l’autre côté, le propriétaire a accès aux informations directement depuis son smartphone via une application qui est reliée à son boîtier.

Quel type de données sont transmises ?

Différentes données sont transmises, comme la température du box, l’analyse par intelligence artificielle du comportement du cheval. On va avoir des informations par exemple sur le temps qu’il est resté dans une posture. On va aussi avoir des photos ou des vidéos pour que le cavalier puisse interpréter aussi les données avec ses yeux de cavalier, de propriétaire d'un cheval qu'il connait par coeur.

Réfléchissez-vous à d’autres applications pour d’autres types de surveillance ?

Non pour l’instant, nous restons concentrés sur le monde du cheval, on travaille plutôt à améliorer, à enrichir encore, notre application en rajoutant au fur et à mesure des différentes alertes.

Où sont fabriqués vos boîtiers ?

Aujourd’hui tout est fait en local sur Grenoble. Les boîtiers, la partie plastique est faite en impression 3D dans notre société. La partie électronique est également gérée dans notre société. Et à terme, on souhaite transférer une partie de la production dans un Esat (établissement de services et d'aides par le travail) dans la région grenobloise pour garder la production en France, au plus près de nos bureaux.

Combien en avez-vous déjà vendus ?

Alors, on a une centaine de boîtiers dans la nature en France, on en a aussi en Belgique et en Suisse. Au niveau du prix de vente, le boîtier coûte 149 € à l’achat et ensuite on a un abonnement qui va de 20 € à 39,90 € et qui inclut les données 4G, l’accès à l’application et le stockage sur nos serveurs.

