La Nouvelle Eco - A Meyssac, l'extraordinaire histoire de "l'Atelier Cowrrézien" qui vient d'ouvrir

C'est un sacré pari, face aux grands groupes du secteur et en pleine crise sanitaire. A Meyssac, en Corrèze, "l'Atelier Cowrrézien" vient d'ouvrir ("cow" = "vache" en anglais). Un atelier de découpe et de transformation de viande haut-de-gamme, à l'initiative de trois jeunes associés, qui y transforment du boeuf, du veau, et de l'agneau 100% Corrèze.

La structure lancée par Adrien Claval, Antoine de Lantivy et Guerik Dutertre est opérationnelle depuis le 22 mars dernier seulement. Ces trois associés, respectivement agriculteur, avocat devenu boucher (!), et boucher, proposent de la viande en gros et demi-gros pour les boucheries, les rayons des moyennes surfaces et les restaurateurs (segment en sommeil en ce moment), une offre "multi-espèces" (boeuf, veau, agneau) d'origine corrézienne à pratiquement 100% .

On maîtrise toute la chaîne, du brin d'herbe jusqu'au coup de fourchette

Un projet à l'histoire particulière. Adrien Claval, 27 ans, issu d'une famille de négociants en bestiaux, a "mis un pied dans la viande" très tôt, comme il dit. Avec ses associés, il a décidé de mettre en valeur le haut-de-gamme produit en Corrèze. D'abord dans des points de ventes à Paris, Lyon, Bordeaux et Toulouse, et même en Belgique. Mais l'idée de l'atelier de découpe vient du fait qu'ils ont aussi une boucherie, "Bouchers et Culottés", à Saint-Germain en Laye (78), vers laquelle ils avaient des soucis d'acheminement de la viande corrézienne. "On avait des gros problèmes dans la livraison de la viande, parce que c'est un métier où il faut porter des poids lourds et comme on avait du mal à recruter, on s'est dit qu'on allait faire le gros de la découpe en Corrèze et expédier les vaches entièrement désossées dans les boucheries", explique Adrien Claval. D'où la création de cet atelier, "pour _pouvoir transformer les bêtes en amont_, et ne plus être embêtés pour les transports et la main d'oeuvre à Paris qui est difficile à trouver". "En faisant comme ça, on maîtrise la chaîne, du brin d'herbe jusqu'au coup de fourchette, on maîtrise tout" se félicite le jeune corrézien, qui défend le haut-de-gamme, avec des animaux choisi dans "des élevages locaux et à taille humaine, gage de qualité et de savoir-faire français".

Les éleveurs corréziens du secteur, justement, semblent accueillir ce nouvel atelier avec satisfaction. "Ils sont contents qu'un nouvel opérateur arrive, parce que c'est un métier un peu à l'abandon, il ne reste que des grands groupes. Et pour les professionnels, l'Atelier me permet de _proposer de nouveaux services, comme du sous-vide_, chose que je ne faisais pas" explique Adrien Claval, qui reconnaît qu'il fallait oser se lancer dans cette aventure par les temps qui courent. "Il faut bien qu'on manger un peu" sourit-il, "et j'ose espérer que le consommateur a toujours une bonne image de la Corrèze, on va essayer de jouer là-dessus", conclut-il.

