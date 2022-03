La Nouvelle éco : à Mézières-en-Brenne, des nouveautés à l’étang de Bellebouche pour l’été

L’étang de Bellebouche est un lieu de baignade et de détente très prisé aux beaux jours. La commune de Mézières-en-Brenne vient d’y investir plus d’un million d’euros afin de renforcer son attractivité.

Situé sur un domaine de 300 hectares, l’étang de Bellebouche est un des plus grands de Brenne. Copropriété de la commune de Mézières-en-Brenne et du Département, il est aménagé pour la pratique de loisirs tout en conservant une activité piscicole. On y trouve un village-vacances de 32 gîtes de 2 à 6 personnes géré par l’association Cap France avec son restaurant. On y trouve également un camping qui comprend dix chalets et deux habitations légères accessibles aux personnes à mobilité réduite, ainsi qu’un restaurant près de la plage.

On vient à Bellebouche pour piqueniquer et se baigner mais aussi pour pratiquer des activités telles que kayaks-fun, flotteurs à pédales et paddle ou encore la randonnée avec un sentier de 6 km. Depuis deux ans, la municipalité a fait le choix de rendre son accès gratuit alors qu’il était auparavant payant.

Plus d'un million d'euros d'investissement

Depuis 2020, les élus ont travaillé sur un programme de travaux d’un montant de plus d’un million d’euros sur le site. “Notre ambition est de créer un grand pôle touristique et ludique sur Bellebouche en s’appuyant sur le tourisme de nature, explique Cathy Luchini, 2ème adjointe au maire de Mézières-en-Brenne. Il faut tenir compte de l’évolution des attentes. Nous avons souhaité y renforcer l’offre.”

32 gîtes peuvent accueillir chacun entre quatre et six personnes au Village Vacances de Bellebouche © Radio France - Jérôme Collin

Bientôt un parcours en hauteur

D’ici quelques semaines le village-vacances va ainsi disposer d’une piscine de 90 m2 d'une profondeur de 1,20 à 1,50 m pour ses résidents, un équipement devenu incontournable. Mais la grosse nouveauté, c’est la création d’une activité d’accrobranche sur le site avec six parcours de difficulté croissante pour un total de quatre-vingt-quatre jeux et dix tyroliennes. Son ouverture est prévue courant avril. L’activité sera gérée par l’association Cap France.

Un chemin découverte destiné à un public familial a également été aménagé avec deux points d’observation des oiseaux en plus des observatoires déjà installés. Quant au minigolf, il a fait l’objet d’un rafraichissement. La Région, l’État et le Département ont contribué à ce programme à hauteur de 80 %.

“Ces investissements vont avoir des répercussions sur les commerces de Mézières et des villages alentour, estime Cathy Luchini. Nos milieux ruraux sont en grande difficulté. Nous avons besoin de gens qui viennent s’y installer. Tout cela contribue à une dynamique globale.”

Des hébergements pour les cyclotouristes nombreux à faire une halte depuis que la Brenne se trouve sur l’un des six parcours de la Route européenne d'Artagnan devraient prochainement voir le jour.