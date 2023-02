La Nouvelle éco : à Mézières-en-Brenne, l’ancien jockey est devenu maréchal-ferrant

Depuis toujours Frédéric Kruk a la passion des chevaux. “J’ai commencé à monter, j’avais 4 ans”, se souvient-il. Michel Chapuron, entraîneur à Saint-Lactencin, lui met le pied à l’étrier en lui conseillant de passer un CAP de lad-jockey, ce qu'il fait.

À 18 ans, il part pour Deauville. “J’y suis allé au culot !”, dit-il mais la chance sourit aux audacieux : Éric Danel, un entraîneur réputé, l'embauche comme garçon de voyage. Son rôle : acheminer ses chevaux de courses sur les différents hippodromes. “À force de voir des jockeys monter, je me suis dit : pourquoi pas essayer ?” Durant une dizaine d’années, il va disputer une cinquantaine de courses et beaucoup voyager. Mais jockey est un métier à risques, les chutes et les fractures sont nombreuses. “Devenir père m’a fait prendre conscience qu’il fallait que je me calme.”

Une formation d'un an

Le confinement le surprend en Irlande où il s'était établi. En mai 2021, il rentre dans le Berry et se forme au métier de maréchal-ferrant. Durant un an, il travaille au côté de Nicolas Lemoine à Yzeures-sur-Creuse (Vienne), puis décide de s’installer à Mézières-en-Brenne. “J’ai redécouvert ma passion pour le cheval avec ce métier. Maréchal-ferrant, ce n’est pas que ferrer des équidés, c’est avant tout leur apporter du confort.”

Il se déplace à une centaine de kilomètres à la ronde avec son camion. “Il faut du temps pour se faire sa clientèle mais ça démarre plutôt bien. Je travaille déjà avec une cinquantaine de propriétaires,” se réjouit-il.