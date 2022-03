La Nouvelle éco : à Mézières-en-Brenne, le fabricant de caisses de transport pour chiens Braveur se diversifie

Éleveur de labradors retrivers, Thomas Bouy, fondateur et gérant, de la société Opti-aménagement, avait constaté au début des années 2000 un besoin des professionnels du monde canin (éleveurs, mushers, maîtres-chiens, taxis animaliers...) de pouvoir transporter leurs animaux dans de bonnes conditions et en toute sécurité. Ainsi est née la marque Braveur, du nom d’un grand champion de l’élevage de Thomas Bouy.

Après un premier atelier à Migné vite trop exigu, l’entreprise s’est installée à quelques kilomètres de là, à Mézières-en-Brenne où elle emploie aujourd’hui douze salariés. Ces caisses de transport et de mise bas sont fabriquées à partir de PVC et d’alu anodisé, des matériaux imputrescibles qui se nettoient facilement.

Les pièces sont usinées et assemblées sur place. Les caisses montées sont ensuite envoyées sur palette partout en France et en kit vers la Belgique, la Suisse et l’Espagne. L’entreprise fait aussi du mobilier félin et du mobilier pour les véhicules des vétérinaires.

Deux nouvelles marques

En février, Opti-aménagement a lancé une nouvelle marque, Dibaro, une gamme de caisses simples ou doubles à destination cette fois des particuliers qui font une activité avec leur chien. Sur le site, un configurateur permet de choisir le modèle en fonction de son véhicule.

L’entreprise n’a pas subi la crise, elle est même en progression. Les propriétaires de chiens ont semble-t-il profité de la période pour aménager leur véhicule dans un contexte où certaines activités comme le cani-cross et la cani-trottinette ont le vent en poupe.

Et l’entreprise ne manque pas de projets. En ce mois de mars, elle lance une autre marque, Bivouac, qui s’appuie sur son savoir-faire pour proposer de la création de mobilier sur mesure pour la transformation de fourgons en camping-cars à destination d’une clientèle professionnelle. L’entreprise prévoit de s’agrandir d’ici la fin de l’année et de recruter un nouveau salarié.