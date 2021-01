La Nouvelle Eco : à Mézières-en-Brenne, Noiseraie Productions va s'agrandir

En Brenne, on connaît les frites de carpe, la pyramide de Pouligny Saint-Pierre et les échaudés, ces biscuits secs triangulaires dont le recette remonte au Moyen Âge. Mais on y fabrique aussi depuis 1996 des pâtes à tartiner bio et sans huile de palme, très appréciées. C’est cette année-là que Françoise et Olivier Neuvy, producteurs de noisettes à Mézières-en-Brenne, ont créé Noiseraie Productions.

Les pâtes à tartiner Noiseraie Productions, des produits bio, sans huile de palme - Sophie Pamart/Noiseraie Productions

Leur société a été rachetée en 2013 par François Rochet, déjà à la tête de la société Sofalip-Perl’amande (qui vend des produits à base d’amandes) dont le siège est à Oraison, dans les Alpes de Haute-Provence. C’est là que sont réunis les différents services. Seule la fabrication se fait dans l’Indre. Quinze salariés travaillent à Mézières-en-Brenne.

La mise en pots des pâtes à tartiner Noiseraie Productions - Sophie Pamart/Noiseraie Productions

Comme d’autres entreprises du secteur de l’alimentation, Noiseraie Productions a été relativement épargnée par la crise. Une partie de son activité a toutefois été touchée : la vente de praliné aux pâtissiers qui ont moins travaillé en 2020 avec l’interdiction des rassemblements festifs. Mais cette perte est largement compensée par un boum des ventes des pots de pâtes à tartiner qui a dépassé les prévisions.

Qualité et proximité, l'ADN de Noiseraie Productions

“Nous terminons l’année 2020 avec une progression de 12 %, une progression à deux chiffres, ce n’est pas rien ! Nous avons même eu des pics à 30 et 40 % pendant le premier confinement”, précise François Rochet, PDG de la holding Marine dont fait partie Noiseraie Productions. Il l’explique par une accélération de la demande des consommateurs en produits sains et par un circuit de distribution de proximité. Les pâtes à tartiner de la marque Noiseraie Productions sont en effet vendues dans quelque 2000 magasins bio en France, et de façon plus marginale sur son site marchand.

Une superficie doublée

Depuis 2013, la production a été multipliée par trois alors que la société occupe les mêmes locaux d’une superficie de 1700 m2 devenus aujourd’hui insuffisants. C’est pourquoi François Rochet lance en ce début d’année un projet d’extension avec pour objectif de doubler d’ici 2022 la superficie actuelle. Il a également pour ambition d’élargir la gamme qui compte actuellement une dizaine de références avec de nouvelles recettes.