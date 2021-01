La Nouvelle Eco : A Migennes, Artaliis espère pouvoir commercialiser bientôt son enceinte haut de gamme

La start-up Artaliis, installée à Migennes, fait le dos rond en attendant des jours meilleurs et la possibilité de lancer la commercialisation de son enceinte haut de gamme. On en parle avec Franck Gorka, cofondateur de la société.

Artaliis est une start-up installée à Migennes qui a conçu une enceinte haut de gamme, très haute définition. Avec la crise sanitaire, l'entreprise a du renoncer à la commercialisation de ce produit extrêmement innovant. "C'est un enceinte qui est une rupture. Cela fait plusieurs année qu'on travaille sur ce concept qui correspond à une attente du marché. C'est une enceinte qui est capable de passer des fichiers en haute résolution, c'est très rare. Ça permet aussi de lire directement les disques vinyles qui sont en plein essor en ce moment. Et notre enceinte est cinq fois plus petite qu'une enceinte conventionnelle de même qualité", explique Franck Gorka, cofondateur de la société.

Nous avons profité de ce temps pour améliorer encore le produit

La commercialisation de ce produit très haut de gamme était prévue en fin d'année, mais la crise sanitaire est passée par là. "C'était prévu au mois de novembre-décembre parce que c'est une période un peu porteuse. Mais le confinement a réduit à zéro notre espoir de pouvoir commercialiser immédiatement cette enceinte", ajoute le chef d'entreprise.

Loin de se laisser abattre par ce contretemps, lui et son associé ont décidé d'utiliser ce temps-mort : "on s'est demandé ce qu'on pouvait faire, et comme c'est un produit technologique de haut de gamme, on a décidé de profiter de ce temps-là pour l'améliorer et le peaufiner encore. On a eu de la chance parce que nos associés et nos actionnaires nous ont soutenu financièrement. BPI France nous a soutenu aussi dans cette démarche. Donc pour l"instant, Artaliis, au niveau de la trésorerie c'est sain pour l'instant".

Franck Gorka souhaite évidemment lancer la commercialisation de son "bébé" cette année. "On le souhaite ardemment. Mais une enceinte acoustique, pour pouvoir la vendre, il faut la démontrer. Il faut l'écouter. C'est quelque chose de convivial, c'est un spectacle à elle toute seule. Donc il faut rassembler des gens dans un salon spécialisé ou auprès d'un revendeur qui va organiser des présentations de notre produit".

Les gens qui veulent acheter notre produit doivent impérativement l'écouter, le tester

"Il faut donc que le problème de la Covid-19 soit atténué par le système vaccinatoire. On le souhaite vivement pour qu'on puisse reprendre ces échanges parce que c'est un produit qui s'écoute ! Il est joli esthétiquement, il a des qualités visuelles mais les gens qui achètent un produit comme celui-là sont des fanatiques de musique et de technologie et ils veulent être séduits conquis par le produit. Donc il faut écouter".