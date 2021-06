La nouvelle éco : à Migennes la société Artaliis commercialisera ses enceintes haut de gamme en septembre

A Migennes la société Artaliis voit, un peu, le bout du chemin de la crise sanitaire. Cette dernière lui a fait prendre du retard pour faire connaître son produit, mais aussi a fait grimper les coûts de fabrication. La start-up annonce la commercialisation de ses enceintes haut-de-gamme pour le mois de septembre prochain. La crise sanitaire lui a fait prendre du retard. Son co-fondateur, Franck Gorka était notre invité ce matin dans la nouvelle éco sur France Bleu Auxerre.

En janvier dernier la société attendait que l'orage du coronavirus passe car celui-ci lui a fait prendre du retard. D'abord pour se faire connaître. Avec l'annulation des salons impossibles de faire découvrir son produit et il a donc fallu repousser la commercialisation. Cette fois la date est fixée explique le co-fondateur: " tout est planifié pour que ce soit début septembre. Pour arriver à ça, on s'est associé à trois sociétés pour nous aider dans la commercialisation, parce qu'on ne fait que de la commercialisation au niveau de la France, c'est un produit qui est fait pour l'international "

Un produit fait, aussi, pour être avant tout écouté. C'est là que tout le bas blesse car si Artaliis a repoussé à septembre la commercialisation de ses cinq paires d'enceintes c'est parce que le grand rendez-vous annuel pour ce genre de produits était programmé à cette date. " il y a un salon majeur pour les produits haut de gamme à Munich, en Allemagne. Ils nous ont écrit et téléphoné pour nous dire qu'ils reportaient au mois de mai 2022. " explique Franck Gorka qui attend encore des nouvelles d'un salon à Paris et d'un autre à Bruxelles. Il reste toujours la possibilité de faire des salons virtuels, mais ce n'est pas la panacée, loin de là explique le co-fondateur d'Artaliis " C'est un produit qui ne peut être apprécié que quand vous l'écoutez, c'est un peu comme une voiture, il faut rouler avec, il faut pouvoir la regarder. En plus, on a des finitions haut de gamme sur cette enceintes , on a des finitions laque, cuir, bois précieux . C'est important. Il faut voir le produit et il faut surtout l'écouter car c'est là où ça se révèle totalement.

Outre les retards dans la commercialisation et le manque de visibilité faute de salons, la société Artaliis a également dû faire face à une hausse des coûts des matières premières et de la main d'oeuvre de l'ordre de 20 à 30%. Les délais sont également plus longs.

!