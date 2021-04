La "nouvelle éco" à Montbonnot-Saint-Martin, Escadrone s'envole

Nicolas Hébert, le fondateur de l'entreprise Escadrone était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mercredi. Escadrone est dans le top 100 des entreprises qui ont eu un chiffre d’affaires qui a le plus augmenté entre 2016 et 2019 avant la crise sanitaire.

Ça veut dire que les drones ont le vent en poupe ?

Effectivement, on a de plus en plus de clients qui nous font confiance, donc ce chiffre représente notre croissance. On a de plus en plus de clients et des clients qui ont de plus en plus de besoins, sachant qu’on est sur une clientèle uniquement professionnelle.

Comment s’est passé la période plus récente de la crise sanitaire ?

Comme beaucoup d’entreprises, nos clients se sont massivement arrêtés de travailler en mars avril dernier, lors du premier confinement. Mais finalement, on a eu un rebond plutôt fort sur les mois d’été et la fin d’année. Donc globalement, on est quand même plutôt satisfait pour ce qui est de l’année 2020. L'impact de la crise pour notre activité est plutôt limité.

Qui sont vos clients ?

Alors nous avons des entreprises de BTP et des entreprises de travaux en général. C’est d’ailleurs l’orientation que nous avons choisi, de nous tourner uniquement vers la production de drone à usage professionnel. Ces professionnels sont majoritairement issus des secteurs du bâtiment, des travaux publics mais aussi de l'industrie, de la recherche, avec des aspects un peu plus techniques liés à l’outil.

Mais que font vos clients avec vos drones ?

Pour eux il s'agit d'un outil d’aide à la décision. Avant travaux, ils vont explorer les lieux, ils vont surveiller aussi les chantiers en cours. On va retrouver nos drones, par exemple, pour aider à chiffrer leurs chantiers, en modélisation, en inspection pour aller voir des zones inaccessibles ou dangereuses. Mais aussi donc en surveillance de chantier, en sécurité... Par ailleurs, on trouve aussi nos outils dans d’autres activités comme l’audiovisuel par exemple, assez largement, pour capter de jolies images sur des documentaires ou des fictions.

Fabriquez-vous d'autres types de drones, outre ceux qui volent ?

Oui nous voulons être sur la partie "appui matériel" "support matériel" pour nos clients par la vente et la formation. Donc effectivement, nous avons des drones aériens mais nous avons aussi des drones terrestres, marins et sous-marins. On va effectivement très haut en altitude mais aussi très bas avec les "sous-marins" qui descendent jusqu’à trois cents mètres de profondeur.

L’entreprise compte une dizaine de salariés, quelles sont vos axes de développement ?

Nous souhaitons évidemment accompagner nos clients sur d’autres secteurs, avec des outils plutôt terrestres, améliorer la technologie pour avoir des drones qui sont capables d’évoluer dans des environnements difficiles et des drones qui soient aussi de plus en plus autonomes, qui aient moins besoin d’un pilote à distance.

