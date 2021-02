La Nouvelle Éco : à Montgivray, les pommes de terre de Bertrand Vivier se vendent moins bien

Originaires du Nord Pas de Calais, les parents de Bertrand Vivier se sont installés en janvier 1979 sur une exploitation de 170 ha à Montgivray, près de La Châtre. Ils y ont développé la culture de la pomme de terre qui est peu à peu passée de 1 à 20 hectares. En 2000, leur fils Bertrand et son épouse Béatrice prennent la suite et créent l’EARL Le Portail.

Jusqu’ici la production était vendue en filets. Suite à la perte d’un grossiste, ils s'orientent vers la vente de pommes de terre épluchées sous vide, entières ou tranchées en lamelles ou en frites auprès d’établissements scolaires ou pour personnes âgées, de collectivités, de pâtissiers et de restaurateurs dans un contexte où les circuits courts sont de plus en plus privilégiés. L’activité emploie trois salariés à 80% du temps et Bertrand Vivier assure lui-même les livraisons. Il travaille également en lien avec l’association Cagette et Fourchette, qui distribue des produits locaux et la boutique “Au goût fermier” au Poinçonnet.

100 tonnes de pommes de terre par an

Environ 100 tonnes de pommes de terre épluchées sont écoulées par an par l’EARL Le Portail. Les ventes se font tout au long de l’année à un prix fixé par le producteur qui lui apporte une juste rémunération et des revenus réguliers. Elles représentent 40 % du chiffre d’affaires.

L'activité emploie trois salariées - EARL Le Portail

Mais la crise est passée par là. Pendant le 1er confinement, avec la fermeture des établissements scolaires et des restaurants, les ventes sont passées de 2,5 tonnes à 500 kg la semaine. “J’ai mal vécu cette période-là”, se souvient Bertrand Vivier. À cela s’ajoute l’annulation des rassemblements festifs et du même coup des commandes des comités des fêtes qui les organisent.

La crainte d’un reconfinement

Avec la réouverture des établissements scolaires, les ventes sont reparties mais avec des volumes moins importants que par le passé car il y a moins d’élèves. Sur l’année 2020, la perte de chiffre d’affaires se chiffre à -35 %. Fin janvier, la menace d’un reconfinement strict a incité certains intendants d’établissements à annuler leurs commandes par peur de perdre de la marchandise comme au printemps 2020. “Il ne faudrait pas que tout s’arrête à nouveau”, confie Bertrand Vivier qui espère, au contraire, que les restaurants pourront bientôt rouvrir afin de retrouver son chiffre d’affaires d’avant la crise.