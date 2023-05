La Nouvelle éco : à Montipouret, IATST, championne des travaux sans tranchées

Exterminator et Excalibur sont les noms que Patrick Ferrand, président de IATST, a donné à ses foreuses capables d’intervenir dans des milieux difficiles d’accès et de percer des roches extrêmement dures. Depuis vingt ans, ces outils, fabriqués à Lacs, près de La Châtre, ont fait la renommée de son entreprise. “Il existait des outils pour franchir un canyon ou une rivière mais pas pour des petits travaux en milieu confiné”, explique-t-il.

Une technique plus écologique

La technique développée par IATST permet de poser tout type de réseaux (fibre, canalisations...) sans avoir à faire de tranchée. “On fait uniquement un trou à l’entrée et un autre à la sortie. On intervient un peu à la manière des micro-chirurgiens. C’est plus rapide. Il n’y a pas besoin de fermer une rue, les commerçants ne vont pas se plaindre pour la gêne occasionnée et c’est plus écologique : l’impact carbone est sept fois moins élevé”, énumère-t-il. Niveau coût aussi, assure-t-il, “car il n’y a pas besoin ensuite de refaire la rue”.

La dernière machine de forage mise en service cette année par l'entreprise. Elle permet d'effectuer des forages avec un rayon réduit. - IATST

IATST intervient dans toute la France. Son plus gros client est le Syndicat des eaux d’Île de France, le plus important d'Europe. Localement, IATST a réalisé la pose de conduites d’eau potable et d’assainissement pour le compte de Châteauroux Métropole. “On est débordé !”, reconnaît Patrick Ferrand. Même si en France cette technique reste très marginale : elle ne représente que 4,5 % des chantiers contre 24 % en Allemagne et 30 % en Pologne.

Une vingtaine de salariés travaillent au sein d’IATST mais l’entreprise peine à recruter en raison en particulier des nombreux déplacements inhérents à l’activité. Patrick Ferrand, lui, se prépare à passer la main d’ici deux ans à son fils Justin à la tête de l’entreprise.