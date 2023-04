La Nouvelle éco : à Montipouret, Jérôme et Flavie Ponçot ouvrent leur domaine à des événements privés

Après neuf années à la tête d’une concession moto à Niort (Deux-Sèvres), Jérôme et Flavie Ponçot ont eu envie de tourner la page. “On souhaitait revenir dans le Berry, à proximité de Châteauroux, et on a cherché une activité qui nous corresponde et qui nous laisse plus de temps pour la vie de famille”, expliquent-ils.

Suite à une petite annonce en ligne, ils visitent en août 2021 un domaine qui proposait des chambres d’hôtes à Montipouret : c’est le coup de cœur ! “L’annonce a été postée le mercredi, on a acheté le dimanche. C’était une belle opportunité, tout à fait ce que l’on recherchait, c’est d’ailleurs pour cela qu’on lui a donné le nom de L’Évidence”, précise Flavie Ponçot.

Le domaine comprend trois bâtiments avec cinq chambres d’hôtes, un jardin d’un hectare, une grande piscine, un court de tennis, un terrain de pétanque. Le couple entreprend des travaux, crée une cuisine bien équipée, installe un chapiteau qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes, aménage un sauna et un jacuzzi avec pour projet de privatiser le site pour des mariages, des réunions de famille et autres événements festifs en plus des nuitées pour les personnes de passage.

Une offre nouvelle

“C’est un concept qui n’existait pas sur le secteur, une offre intermédiaire entre la salle des fêtes et le château. Nous, quand on s’est marié, on aurait aimé trouver ce genre de lieu mais ça n'a pas été le cas. L’activité se concentre sur la période d’avril à septembre. On a ouvert en juillet l’année dernière et ça a démarré très fort et là on est quasiment complet pour la saison. Et on a des réservations pour des mariages l’an prochain”, précise Flavie Ponçot qui se dit très satisfaite de cette nouvelle vie.