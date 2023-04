La Nouvelle éco : à Montipouret, la chocolaterie de la Vallée noire se lance dans la pâte à tartiner

L’an dernier, Philippe Lelard a revendu aux Croquets de Charost ses tisanes Pisse-mémé et autres Potions de sorcières dont il est le créateur pour se consacrer à 100 % à son activité de chocolatier. “C’est la gourmandise qui est mon fil conducteur et en tant que créateur de saveurs, j’ai trouvé un domaine où je pouvais continuer à associer les plantes, les fleurs, les fruits, les épices avec un monde magique qui est celui du chocolat”, explique-t-il.

Parmi ses spécialités, les turbinades de Gilberte Turbin, des noisettes torréfiées enrobées de chocolat au lait et café du Kilimandjaro, les frites de sorcières, de la pulpe de fruit recouverte de chocolat noir ou encore les tablettes Grand noir du Berry, un chocolat de caractère. Pour Pâques, il fabrique des sujets moulés et surtout des œufs de 65 cm de haut et pesant entre 3 et 4 kg.

Les recettes des pâtes à tartiner de Philippe Lelard ont été élaborées lors d'un séjour en Italie. - Chocolaterie de la Vallée noire

Mais sa nouveauté du moment, ce sont ses pâtes à tartiner. “Il y a deux gammes : les pâtes à tasonner avec différentes saveurs qui se mangent à la cuillère et des pâtes pour lesquelles j’ai travaillé le côté végétal en y associant des lentilles roses et vertes”, précise-t-il. Les recettes ont été inventées en Italie auprès de grands chefs. Il a investi 35 000 euros dans l’achat de plusieurs machines dont un four pour torréfier.

Sa production est disponible dans un réseau de revendeurs ou sur place à Montipouret à sa boutique, Birette et Caboche, qui est ouverte du jeudi au samedi de 14h30 à 19h. Il est également présent chaque premier dimanche du mois au marché de producteurs de Montipouret.