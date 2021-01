La nouvelle éco : à Montner, le chef étoilé Pierre-Louis Marin "soulagé"... en attendant de rouvrir

Il y a toujours autant d'étoiles sur les tables du Pays Catalan. Le célèbre Guide Michelin sorti ce lundi a choisi le statu quo pour son édition 2021. Les cinq établissements étoilés du département conservent leur étoile après une année 2020 marqué par quasiment six mois de fermeture pour cause de pandémie.

"La parution du Guide Michelin c'est toujours une sorte d'épée de Damoclès : c'est un prix remis en jeu chaque année" reconnait Pierre-Louis Marin, le chef de l'Auberge du Cellier à Montner. "C'est quand même un soulagement. Surtout en cette période."

Cette édition du Guide Michelin parait en effet à un moment où le monde de la restauration est encore en sommeil avec des établissements fermés jusqu'à nouvel ordre. "On souhaite évidemment rouvrir le plus vite possible. On ne va pas dire qu'on déprime, mais on se pose beaucoup de questions. Dans quel état d'esprit seront les clients ? Comment va-t-on retrouver nos équipes ? Le moral de tout le monde trinque... Mais quand on est restaurateur, on doit aussi penser à la façon dont on va rouvrir et les stratégies commerciales à mettre en place."