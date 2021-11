La nouvelle éco : à Moreuil, Amandine et Laurent se lancent dans la production de saumon fumé

L'idée de cette entreprise a germé alors que les voisins et proches d'Amandine et Laurent se régalaient du saumon fumé au domicile du couple. Le couple s'est lancé en septembre 2021, avec un succès qui va en grandissant avec l'arrivée des fêtes de fin d'année.

Du saumon fumé made in Moreuil ! Un couple de trentenaires vient de lancer son entreprise à domicile : les saumons sont fumés directement dans leur maison, située dans cette commune du sud-est de la Somme. L'affaire "Les Saumons d'Am et Lo", pour Amandine et Laurent, fonctionne déjà très bien, et encore plus à l'approche des fêtes de fin d'année.

Contact des Saumons d'Am et Lo : 06 83 75 41 90