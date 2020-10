Mor'les Cycles, enseigne basée à Morlaix (Finistère), va déménager en décembre pour s'installer dans des locaux plus grands. En plus du magasin, de la réserve et de l'atelier réparation, l'établissement comportera une piste de 38 mètres pour tester les vélos.

La nouvelle éco : à Morlaix, le magasin Mor'les Cycles déménage dans des locaux plus grands

Le projet a été lancé en novembre 2019, mais a pris du retard avec le confinement et la crise sanitaire. Mor'les Cycles va déménager en décembre dans des locaux de 500 m², contre une centaine aujourd'hui.

L'enseigne, basée à Morlaix dans le Finistère, s'agrandit pour un meilleur accueil des clients. En plus du magasin, l'établissement aura une réserve, mais aussi un atelier réparation de vélos plus grand, puisque l'entreprise bénéficie du coup de pouce vélo lancé par le Gouvernement. "Il y aura également une piste de presque 40 mètres pour tester les vélos, et notamment ceux à assistance électrique car le magasin est légèrement en pente", explique Steven Uguen, le gérant.

De bons chiffres depuis le déconfinement

Il y a une explosion des ventes, mais Steven Uguen relativise : "Nous avons très bien travaillé, mais il y a quand même eu deux mois où nous n'avons pas eu d'activité pendant le confinement." Le gérant est confiant pour la suite : "Avec le recul, nous sommes très contents, en espérant que ça dure et que ce ne soit pas un effet de mode, mais cela n'a pas l'air d'être le cas."

Steven Uguen espère être référencé sur les guides de cyclotourisme. "Morlaix est un point de passage, il y a une réelle dynamique de vélo vacances en famille, donc on veut s'inscrire là en étant point accueil vélo, comme référence et point d'ancrage des cyclistes pour réparer leur vélo et également leur permettre de se reposer", affirme le gérant de Mor'les Cycles.