La nouvelle éco : à Nancy, DMCC veut lutter contre la dénutrition et le gaspillage dans les Ehpad

On s'intéresse à une jeune entreprise nancéienne qui veut lutter contre la dénutrition et le gaspillage alimentaire dans les Ehpad. DMCC était présente au salon spécialisé dans la santé City Healthcare au centre Prouvé de Nancy, salon qui s'est achevé ce jeudi. Une entreprise qui va proposer des chariots connectés capables de savoir qui mange quoi dans les maisons de retraite.

Plus d'un résident sur trois souffre de dénutrition

Plus d'un résident en Ehpad sur trois souffre de dénutrition, n'a pas les apports en nourriture suffisants pour couvrir ses dépenses énergétiques. C'est le constat de Cyril Deronne, le fondateur de la société DMCC. Il se joue beaucoup de choses dans la salle à manger :

"Quand vous entrez en Ehpad, vous avez en moyenne 84 ou 85 ans. Pendant les 84 premières années, vous avez mangé avec qui vous vouliez, quand vous vouliez, ce que vous vouliez. Quand vous vous retrouvez dans un Ehpad avec 100 résidents, on peut comprendre que ça puisse être difficile."

Des chariots connectés

DMCC propose donc un chariot connecté. Grâce à une technologie sans fil, chaque assiette est attribuée à un résident et avec des balances connectées, on connaîtra la quantité de viande, de légumes et de féculents véritablement ingérés :

"Le cuisinier a généralement ses trois bacs. L'un pour la viande et le poisson, le deuxième pour les légumes et le troisième pour les féculents. C'est automatiquement pesé de ce qu'on enlève de chaque bac. L'assiette est emmenée à la table de Jeanne Bernard. Il en reste un peu. La personne qui va débarrasser est munie d'un chariot de débarrassage connecté et intelligent. La subtilité, c'est qu'elle dissocie la part protidique des légumes et féculents dans deux poubelles. Ainsi, on sait ce qu'on a servi au début et jeté à la fin."

Des données transmises au médecin coordonnateur qui sera alerté du phénomène de dénutrition avec des informations fiables, pas seulement du ressenti, même si ça compte. Données qui peuvent aussi intéresser la direction de l'établissement quand on sait qu'un Ehpad peut jeter à la poubelle plus de 30.000 euros de nourriture par an. Un procédé très automatique, presque indolore pour les salariés selon Cyril Deronne. Un test grandeur nature doit démarrer début novembre dans une maison de retraite de Malzéville.