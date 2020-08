La nouvelle éco : à Nancy, la boutique Rapid'Couture débordée par la production de masques

Dans la vitrine rue de la Faïencerie, des dizaines de masques de toutes les couleurs s'accumulent. C'est le nouveau produit phare de la boutique Rapid'Couture. "Il faut dire que ce sont des masques 'made in France'_, même plus '_made in local' _et même plus : 'made in sur place' !"_, s'amuse le gérant Amadeus Dos Santos.

Car juste derrière le comptoir, à quelques mètres des clients, les couturiers s'affairent. En plus de leur activité habituelle de retouches, ils confectionnent des masques en continu. Depuis le déconfinement, plus de 3000 masques ont été vendus. Pour tenir la cadence, une couturière supplémentaire a été embauchée. "On a dû s'adapter à ce nouveau mode de fabrication, poursuit le gérant un masque fleuri sur le nez. Du matin au soir, une à deux personnes fabriquent des masques."

Une nouvelle activité qui ravie Kéo, l'une des couturières. "On travaille différentes choses, on ne fait plus seulement des vêtements, explique-t-elle, penchée sur sa machine. C'est créatif et puis c'est pour protéger tout le monde, ça peut aider les uns et les autres."

Kéo, couturière, est ravie de confectionner des masques, une activité plus créative. © Radio France - Lise Roos-Weil

L'enseigne s'adapte à la demande, avec des masques adaptés au port d'appareil auditifs ou encore des masques sur-mesure pour les enfants et adolescents. Julie justement vient équiper son fils de 11 ans pour la rentrée au collège : "Je vais en prendre cinq et avec des motifs!"

Un bon moyen de soutenir l'économie locale. "Autant faire travailler les personnes de notre quartier, confie la nancéienne. Quand je vais le porter je suis sûre qu'on va me demander où je l'ai acheté et je vais pouvoir envoyer de nouveaux clients !" Le gérant l'assure : vendre des masques a permis d'attirer une nouvelle clientèle.

Colette passe la porte un masque Rapid'Couture sur le nez. Elle vient en acheter un autre, assorti à sa tenue. "Autant prendre des couleurs assorties, sourit la retraitée. Et puis je trouve qu'ils sont biens, ils ne me gênent pas, c'est important."

Avec la rentrée et les nouvelles obligations de porter le masque, le gérant attend encore une hausse de la demande.

