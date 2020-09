La nouvelle éco : à Nancy, le Petit Atelier a doublé ses effectifs depuis le confinement

Au petit Atelier, tout est bio et fait maison. Le comptoir, le présentoir, le buffet sont blancs, les pains sont disposés dans des sacs en toile de jute. Sur le côté, les ustensiles de cuisine et les réfrigérateurs. Des moules à gâteau descendent du plafond et éclairent la boutique de Delphine et Aurélien Grandmaire, 31 et 33 ans.

Ils sont installés ici, au Faubourg des Trois-Maisons, depuis février 2019 avec l'idée de confondre boutique et atelier de fabrication. "Les gens rentrent chez nous ou chez eux !", sourit Delphine Grandmaire. "L'atelier est une partie à part entière du magasin, où l'on travaille avec les apprentis. Tout le monde est là. Ça nous permet de voir les clients, d'échanger. C'est vraiment une notion de partage quand on vient chez nous."

Bientôt une nouvelle boutique

Dès la création du Petit Atelier, Delphine et Aurélien ont eu l'idée de vendre tous leurs produits en ligne, y compris les frais comme le pâté lorrain ou les entremets. Le confinement leur a donné raison avec 50 à 80 colis expédiés au quotidien contre 1 à 6 en temps ordinaire. "On avait des gens qui prenaient 10-15 kg de pain sur un seul colis, c'était assez impressionnant. J'espère qu'ils avaient des bons congélateurs !"

"On a eu un énorme boom, il a fallu embaucher ce qui n'a pas été évident pendant cette période-là mais on sort grandi", ajoute Delphine Grandmaire. Ils étaient 5 à travailler au Petit Atelier avant le confinement, ils sont 10 aujourd'hui. Et les projets ne s'arrêtent pas là. Le Petit Atelier va bientôt avoir une petite - ou grande ? - sœur : une boutique concept salon de thé-restaurant, le tout autour du chocolat. Ouverture prévue en novembre, rue Stanislas.

