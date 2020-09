La nouvelle éco : à Nancy, les restaurants McDonald's s'adaptent aux contraintes sanitaires

Chaque jour, France Bleu Sud Lorraine vous fait découvrir les entreprises qui innovent près de chez vous. Aujourd'hui focus sur les enseignes McDonald's de Nancy, où le gérant tente de concilier restauration rapide et mesures sanitaires.

Si vous voulez manger un hamburger au restaurant McDonald's de la rue Saint-Dizier de Nancy, vous allez devoir patienter à l'entrée avant de vous asseoir. Depuis le déconfinement, un sas d'accueil est installé. Les clients sont ensuite placés à table, fini les déambulations libres. Le restaurant de restauration rapide prend des airs de restauration traditionnelle depuis quelques semaines.

C'est la même musique dans les six autres restaurants que gère Stéphane Scherrer à Nancy. Un large dispositif sanitaire et d'hygiène a été mis en place pour éviter que les clients ne se croisent et respecter la distanciation physique, y compris entre les employés.

Les bornes de commande sont désinfectées à chaque passage © Radio France - Léo Limon

Si en salle, des tables et des sièges sont condamnés, les bornes de commande sont désinfectées, des changements affectent aussi le travail du personnel.

En cuisine, un rideau de plexiglas sépare par exemple les postes de travail. Mais le changement majeur est plus profond, il concerne l'organisation du travail.

" Tout ça redistribue totalement l'organisation et surtout les postes de travail. En cuisine, malgré les plaques de plexiglas qui augmentent la capacité de production, toutes les lignes de travail ne sont pas ouvertes. _On replace une partie de notre personnel en salle_. On a aussi mis en place un guichet extérieur pour les gens qui ne veulent pas entrer dans le magasin. "

Une mutation pour le moment provisoire, mais qui pourrait s'inscrire dans la durée, si la situation sanitaire venait à perdurer, selon Stéphane Scherrer.

Retrouvez la chronique " la relance éco " à 7h15 tous les jours sur France Bleu Sud Lorraine.

France Bleu Sud Lorraine est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?