La nouvelle éco : à Nancy, un nouveau service de coursiers à vélo défend un modèle "plus humain"

Ils veulent se faire une place à côté des géants Uber Eats et Deliveroo, "les coursiers nancéiens" se sont réunis en association et espèrent fonder une coopérative. L'idée : proposer une livraison à vélo différente.

Focus sur un nouveau service de coursiers à vélo à Nancy et dans la métropole qui fait un pas de côté vis-à-vis des grandes entreprises du secteur comme Uber Eats ou Deliveroo. Les Coursiers Nancéiens se sont lancés pendant les fêtes pour livrer les clients du marché central mais l'association ne veut pas s'arrêter là. Mehdi Davouse, porteur du projet veut fonder en 2021 une coopérative afin de fédérer les livreurs.

"On ne cherche pas à concurrencer Uber et Deliveroo", prévient Mehdi Davouse, qui préfère parler d'un service différent et peut-être complémentaire, "plus humain" en tout cas. "Les coursiers nancéiens" se sont fait connaître pendant les fêtes avec la livraison de clients du marché central, mais veulent poursuivre leur développement :

"On va lancer dans les jours à venir une plateforme en ligne avec une dizaine de restaurants partenaires. On pourra travailler avec d'autres professionnels que ce soient des pharmaciens, des fleuristes ou des libraires."

L'association veut de meilleures conditions de travail pour les livreurs

L'idée pour la quinzaine de livreurs à vélo qui participent aux "coursiers nancéiens", c'est de proposer un service plus personnalisé aux clients comme aux partenaires et de mettre moins de pression sur les coursiers :

"Les coursiers sont mieux payés. Comme ils ont de meilleures conditions de travail, ils sont moins stressés, plus souriants, ils prennent le temps de parler. Quand on pourra fonder cette coopérative, on sera payés à l'heure avec un pourcentage sur chaque commande livrée."