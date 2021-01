La nouvelle éco : à Nancy, une année stable malgré les confinements pour la librairie "La Parenthèse"

A Nancy, la librairie "La Parenthèse" a réalisé une année 2020 stable en terme de ventes, malgré la crise du coronavirus. Les achats via Internet et l'appétit des lecteurs expliquent notamment cette tendance.

Si l'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire, elle ne restera pas comme une mauvaise année sur le plan économique à la librairie spécialisée dans la bande dessinée "La Parenthèse" à Nancy. Selon son gérant, Stéphane Godefroid, malgré les deux périodes de fermeture au public suite aux confinements, l'année 2020 restera "stable" pour l'entreprise fondée en 1974 :

"C'est inespéré par rapport aux craintes qu'on a pu avoir à un certain moment".

Un report des dépenses culturelles vers le livre ?

Une petite surprise qui a plusieurs origines selon Stéphane Godefroid car la boutique n'a jamais véritablement été fermée grâce à l'existence de son site de vente en ligne. Les clients ont rapidement fait leur retour en magasin quand cela a été possible. Mais il y a une autre raison selon Stéphane Godefroid :

"Tout un tas de pratiques culturelles ont été interdites comme le théâtre, les concerts, l'opéra. On a pu observer peut-être un report de ces dépenses culturelles vers la lecture qui restait possible."

La vente en ligne, une solution de court-terme

Pendant l'année 2020, le métier de libraire a changé avec le développement de la vente par correspondance pour ne pas laisser le champ libre à Amazon et aux acteurs de la vente en ligne. Si Stéphane Godefroid estime que son métier peut évoluer, les libraires ne doivent pas non plus tout changer :

"On a pendant un temps exercé un métier qui nous semble bien différent de notre vrai métier. Préparer des colis, les affranchir, les amener à la Poste, c'est une autre manière d'exercer le métier. On va intégrer cela dans notre manière de travailler au quotidien mais je souhaite que ça reste une portion marginale. Vraiment, il est beaucoup plus intéressant de discuter avec de vraies personnes, sur place, que de traiter des commandes via Internet."