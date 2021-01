La nouvelle éco : à Naves les croquettes aux insectes d'Ynovéa résistent à la crise tant bien que mal

Samuel Lopez a développé avec sa femme Cathy une gamme d'aliments pour chiens et chats, pour oiseaux et pour poissons, ainsi que des appâts de pêche

L'inauguration de son usine avait eu lieu en septembre 2019. Ynovéa à Naves lançait alors sa production après plusieurs années de recherches et de développements pour mettre au point sa gamme : des aliments pour toutes sortes d'animaux, tels poissons, oiseaux, chiens et chats, à base d'insectes. Elle a mis au point des croquettes confectionnées à partir des larves d'une race unique de mouche, la soldate noire.

Des contacts pour 2021

Les deux fondateurs d'Ynovéa, Cathy et Samuel Lopez, tablaient alors sur une production en 2020 de 50 tonnes par semaine. "Les objectifs de vente et par conséquent de production n'ont pas été atteints, reconnaît Cathy Lopez. Nous travaillons exclusivement avec la grande distribution et les grandes surfaces spécialisées qui ont elles aussi subi le contexte". Pour autant l'entreprise a tout de même noué des contacts avec ces distributeurs qui commencent à porter leurs fruits en ce début d'année. "On fonde de grands espoirs sur 2021 pour pouvoir finaliser certains plans commerciaux dont des très gros" assure la dirigeante.

L'argument d'éco-responsabilité

Si ses ventes n'ont pas été au rendez-vous comme attendu, Ynovéa a tout de même poursuivi son développement en 2020. L'entreprise a profité notamment de cet aléa dans leur production pour étoffer sa gamme d'aliments. Elle a également poursuivi son argumentaire. Car donner à manger des produits à base d'insectes n'est pas encore une évidence pour tous. Surtout en ce qui concerne les chiens et chats. "C'est un segment sur lequel on a encore beaucoup besoin de faire de l'éducatif et de l'explicatif" souligne Cathy Lopez. Malgré tout les croquettes pour chiens et chats d'Ynovéa commencent à séduire grâce notamment à l'argument d'éco-responsabilité de ces aliments à base d'insectes. Un argument qui un jour peut-être nous séduira nous-mêmes. Les aliments pour l'homme font partie des projets à long terme d'Ynovéa.