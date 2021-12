La Nouvelle Éco : à Néons-sur-Creuse, un couple concrétise son rêve de devenir agriculteurs

“À l'âge de 20 ans, avec Albéric mon mari, on a eu le projet de s’installer. Nos amis nous ont alors dit que ce serait difficile du fait que nos parents n’étaient pas agriculteurs. On s’est démotivé mais on a gardé ça dans un coin de notre tête”, se souvient Valérie Diot. Depuis une quinzaine d’années, Valérie Diot était employée de rayon dans la grande distribution tandis que son mari était responsable de culture dans une exploitation céréalière. Ils vivaient dans la Marne avec leurs deux enfants.

Un coup de fil à la chambre d'agriculture

“Depuis quatre ou cinq ans, mon mari en reparlait ponctuellement : le fait d’avoir quelque chose à nous, de le laisser à nos enfants. Un beau jour, j’ai fini par décrocher mon téléphone et à appeler la chambre d’agriculture de la Marne pour savoir si on pouvait prétendre à une reprise”, poursuit Valérie Diot.

La réponse est encourageante. Le couple part à la recherche d’une ferme à reprendre. Très vite, ils doivent se rendre à l’évidence : étant donné la pression sur les terres en Champagne, une telle installation n’y est pas envisageable. Ils décident alors d’élargir leur champ de recherches. C’est venant visiter une ferme près de La Châtre qu’ils découvrent le département de l’Indre. Le cadre leur plaît.

La cinquième visite sera la bonne : la ferme des Blanchards à Néons-sur-Creuse, une exploitation de 135 ha en polyculture et élevage laitier bio. Les cultures permettent d’être en autoconsommation. La labellisation bio garantit un prix d’achat du lait plus intéressant. Le lait est vendu à une coopérative de Tournon Saint-Martin pour être transformé en beurre bio. Un complément se fait par la vente directe de caissettes de viande (veaux de lait et vaches réformées).

Le lait est utilisé pour fabriquer du beurre bio. - GAEC Les Blanchards

Le couple, qui ne disposait pas d’un apport suffisant, a bénéficié de deux prêts d’honneur de 15 000 euros de la part de la plateforme Initiative Brenne qui ont fait que le projet a pu se concrétiser au bout de dix-huit mois de démarches. Durant trois mois, d’août à fin octobre, Valérie Diot a appris auprès des cédants la traite des vaches. Depuis le 1er novembre, le couple a officiellement pris la tête de l’exploitation avec l’aide d'un salarié dont l’emploi a été conservé.

“Ça n’a pas pu se faire avant, ça se fait maintenant. Ce n’est pas plus mal, on a plus de maturité, estime Valérie Diot. Alors oui, on travaille désormais les samedis et dimanches mais on sait pourquoi on le fait, on le fait pour nous et pour nos enfants.” Un garçon de 10 ans et une fille de 18 ans qui se verraient bien agriculteurs plus tard...