La Nouvelle éco : à Nérondes, Berry graines tire son épingle du jeu

Depuis leur reprise en 2015 de l’exploitation familiale à Nérondes, Damien Sneesens et sa compagne Marion Breteau, tous deux ingénieurs agronomes, ont fait évoluer une partie de l’activité vers la culture de graines, comme le quinoa, qui demande moins d’eau que les cultures traditionnelles. Ensemble, ils ont fondé la société Berry graines.

Des contrats avec d'autres agriculteurs

Des partenariats ont été noués avec une cinquantaine d’agriculteurs du Cher et des départements limitrophes avec un prix d’achat garanti. Les récoltes sont certifiées bios ou haute valeur environnementale. Berry graines, qui compte à ce jour dix salariés, assure le nettoyage, le conditionnement et la commercialisation. La moitié de la production est vendue à des industriels, l’autre moitié dans des magasins en vrac et en sachets sous les étiquettes Sa majesté la graine et Graines de sens.

En 2021, Berry graines a obtenu la certification ISF Food qui lui a permis de décrocher de nouveaux marchés. “Depuis cinq ans, l’activité s’est bien développée, le contexte a été favorable aux circuits courts. Suite au conflit en Ukraine, certains clients se sont tournés vers nous. Nous sommes une petite structure, ce qui nous permet d’être agile”, explique Marion Breteau.

L'amarante blanche fait partie des nouvelles cultures que Damien Sneesens et Marion Breteau aimeraient développer. - Berry graines

Un atelier de conditionnement pour les sachets va être mis en service en 2023 et de nouvelles graines sont en en développement comme le chia et l’amarante blanche.