La Nouvelle éco : à Nérondes, un tiers-lieu pour concilier citoyenneté et économie

Le premier étage des locaux de la communauté de communes de Nérondes a été récemment aménagé en tiers-lieu sous le nom de Capital rural. Cet ensemble d’environ 80 m2 comprend un espace de travail partagé qui peut également selon les besoins être une salle de réunion de 25 places avec écran multimédia, un bureau privatif, un coin cuisine et un espace détente.

"Nous n’avons pas d’industries sur notre territoire mais tout un tissu de PME et TPE avec de très belles pépites. La création de ce lieu s’inscrit dans une dynamique pour rendre le territoire plus attrayant et montrer qu’il y a des choses qui se font ici aussi”, explique Aline Guillaumin, chargée du développement économique au sein de la CDC et animatrice de Capital rural.

Louer un bureau ou une salle à la journée

Le lieu répond à différents besoins ponctuels comme la location à prix très abordable d’une salle ou d’un bureau pour y travailler, y rencontrer un client, y organiser une formation ou une réunion de secteur. Capital rural est aussi un lieu d’expression citoyenne avec des soirées-débats organisées tous les troisièmes lundis du mois. Des structures comme la Mission locale ou le Greta et des entreprises locales sont associées à la vie du lieu.

“L’idée de Capital rural est de faire se croiser dans ces murs des personnes qui ne se croiseraient pas sinon”, souligne Aline Guillaumin qui juge les débuts de ce tiers-lieu très encourageants.