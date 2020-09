"La nouvelle eco : à Nesle, Innovafeed a lancé sa production de protéines d'insectes"

Innovafeed est une entreprise biotechnologique française fondée en 2016. Elle possède 3 sites en France : en région parisienne, à Gouzeaucourt dans le département du Nord et désormais à Nesle dans l'est de la Somme. Il s'agit de sa plus grosse usine de production, le site fait 25 000 m² et emploie une centaine de personnes.

Innovafeed élève des diptères, des insectes, pour produire des protéines destinées à l'alimentation d'animaux insectivores comme les poissons d'élevage mais aussi les volailles.

"On redonne à l'insecte le rôle qu'il a dans la nature"

Pour le président et co-fondateur d'Innovafeed Clément Ray il s'agit "de fournir des alternatives à des ingrédients qui sont actuellement utilisés et qui ont une plus forte empreinte environnementale". L'entreprise produit des farines d'insectes pour les truites et les saumons et de l'huile qui peut remplacer le soja "OGM souvent importé" ironise Clément Ray , soucieux de préserver l'environnement. "Ce que l'on fait c'est qu'on redonne à l'insecte exactement le rôle qu'il a dans la nature, celui de retraiter les déchets et d'extraire de ces déchets des nutriments qui viennent après dans la chaîne alimentaire pour nourrir des petits oiseaux, des petits mammifères ou des poissons" précise le chef d'entreprise.

Pour limiter le transport et travailler en circuit court, Innovafeed s'est installée près de l'usine Téréos de Nesle qui valorise l'amidon extrait des céréales pour le transformer en sirop de glucose. Innovafeed récupère les résidus de céréales de Téréos pour nourrir ses insectes.

Une centaine de personnes travaillent actuellement sur le site de Nesle.