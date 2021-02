La nouvelle éco : A Neuvic les Fines Bouchent Rient désormais aussi sur Internet

La vente sur Internet peut donner un nouvel élan aux commerces ruraux. A Neuvic en Corrèze Olivier Bruneau et Agnès Gallet y croient. Il y a près de trois ans le couple a ouvert Les Fines Bouches Rient. Ca marche plutôt bien mais ils ont décidé d'aller plus loin en créant leur boutique en ligne.

Elle est ouverte depuis quelques jours à peine. La boutique en ligne Les Fines Bouches Rient est née. Une nouvelle étape pour Agnès Gallet et Olivier Bruneau qui ont créé en 2018 leur boucherie_charcuterie à Neuvic. Avec déjà l'idée d'ouvrir un jour un site de vente en ligne explique Agnès Gallet. "On est un territoire rural et donc on avait un petit peu peur de manquer de clientèle".

Touriste un jour, client toujours

Et puis les bons produits locaux ont le vent en poupe surtout auprès de urbains. Les touristes nombreux à venir en été à Neuvic apprécient justement Les Fines Bouches Rient" pour ça. Ce qui a conforté l'idée de ce site Internet. "En plus on a beaucoup de résidences secondaires. Et on nous a régulièrement titillés en nous disant quand est-ce que vous nous expédiez les produits ?". La crise sanitaire a retardé toutefois la création de la boutique. "C'est plus nous en fait qui avons freiné le projet pour faire vraiment quelque chose de qualité".

La viande en colis à domicile

Mais ça y est. Le site fonctionne. Dans un premier temps il propose uniquement des produits qui ne nécessitent pas de chaîne du froid, comme les conserves et les salaisons. Mais c'est uniquement pour laisser le temps à Agnès Gallet et Olivier Bruneau de se rôder un peu à la vente en ligne, "une grosse organisation". Très prochainement la boutique permettra d'acheter aussi de la viande qui sera expédiée en Chronofresh. Les colis seront livrés au domicile en 24h.