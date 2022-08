La Nouvelle éco - À Neuvy-Pailloux, les Croquets de Charost voient plus grand

Gérants de quatre boutiques Jeff de Bruges (dont deux dans l’Indre à Châteauroux et Saint-Maur) et du kiosque de la place Gambetta, Adrian et Iulia Oprea ont repris en octobre 2020 l’entreprise Les Croquets de Charost à Neuvy-Pailloux. “Le bilan est positif, on est très content du développement que l’on a fait ces deux dernières années”, explique Adrian Oprea.

Le croquet de Charost s'exporte

Afin d’accroître la notoriété du croquet de Charost, ils ont effectué de nombreux déplacements sur des salons en Région Centre et à Paris. Le packaging a également été revu car, comme le souligne Adrian Oprea, “quand on ne connaît pas un produit, on l’achète d’abord avec les yeux”. Ils ont par ailleurs étendu leur gamme en créant en début d’année le croquet de Châteauroux, avec une recette identique à la différence que les amandes sont remplacées par des noisettes. Enfin, le croquet de Charost s’exporte à l’étranger : on le trouve désormais dans des épiceries à Londres, Bruxelles et depuis peu à Munich.

Un nouvel espace

Début juillet, des travaux ont été engagés pour agrandir les locaux : “Nous allons pratiquement doubler notre superficie avec un nouveau local de 350 m2 qui va nous servir d’espace de stockage et ainsi permettre de désengorger l’espace de production”, précise Adrian Oprea. La mise en service est prévue fin septembre alors que la fin d’année constitue une période de forte activité.

Outre les deux gérants, six personnes travaillent au sein de l’entreprise dont quatre à la production du lundi au jeudi au rythme de 9000 croquets roulés à la main par jour. Un recrutement est prévu en cette rentrée et un autre sans doute d’ici la fin de l’année.