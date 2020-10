La Nouvelle éco - A Nexon, en Haute-Vienne, Rêve en Van propose la "Van life" pour tous

C'est une entreprise qui n'a que sept mois, et qui ne connaît même pas la crise. La société "Rêve en Van", installée à Nexon en Haute-Vienne, est spécialisée dans l’aménagement et la location de vans. Une activité très tendance, qui ignore la crise sanitaire.

C'est une entreprise qui n'a que sept mois, et qui ne connaît même pas la crise. La société "Rêve en Van", installée à Nexon en Haute-Vienne, s'est spécialisée dans l’aménagement et la location de vans. Elle transforme aussi des vans classiques en véritable campings cars, dotés de tout le confort nécessaire à unroad trip agréable.

"Je réalise un petit véhicule de rêve, tout confort, à votre image car chaque aménagement est fait sur mesure", explique le Directeur de Rêve en Van, Nicolas Dangles, qui a lancé sa société début mars. "Par exemple, il peut y avoir une partie cuisine, avec réfrigérateur, évier et feux de cuisson, avec des banquettes transformables en lit double ou simple, des rangements. Le tout avec des panneaux solaires pour que le véhicule soit 100% autonome en énergie" décrit-il.

Et les commandes sont au rendez-vous. "Ca marche parce que les gens ont envie de découvrir la Van life, le road trip, et se sentir libres, je pense", explique Nicolas Dangles, "surtout vu le contexte actuel où _les gens ont besoin de sortir et de s'évader, découvrir de grands horizons_, la nature, la montagne, la mer, les grands espaces".

Les aménagements sont fait sur mesure, en fonction du véhicule - © Rêve en Van

En cela, Nicolas Dangles reconnaît que "c'est une aspiration du moment, surtout après le confinement", même s'il a évidemment eu l'idée de lancer cette entreprise bien avant la crise sanitaire, il y a deux ans, alors qu'il se trouvait en Nouvelle Zélande. Mais "il y avait déjà une début de tendance, un début de marché, l'esprit van était déjà là" avait-il senti.

Sept mois après son lancement, la société Rêve en Van se porte bien, "le carnet de commandes se remplit plutôt bien, j'ai dû travail jusqu'en février à ce jour pour la partie aménagement. La partie location s'est très bien déroulée cet été, et j'envisage de la développer encore pour le printemps et pour l'été 2021" conclut Nicolas Dangles.