La Nouvelle éco : à Niherne, Céline Gwizdek se lance dans l’organisation événementielle

Chargée de médiation au centre de formation des apprentis de la chambre des métiers depuis huit ans, Céline Gwizdek avait en tête de se mettre un jour à son compte. Le Covid lui a fait sauter le pas. “Cette période a été très dure à supporter pour tout le monde, y compris pour les accompagnants. Quand on accompagne des personnes qui ne vont pas bien dans ce genre de situation, c’est assez compliqué pour tout le monde, reconnaît-elle. Ça a ouvert la porte. Je me suis dit pourquoi pas faire autre chose et laisser ma place à d’autres et me lancer dans un autre projet : accompagner les gens dans le bonheur.”

C’est ainsi que Happy organisation , sa société, a vu le jour. Soutenue par la BGE, Céline Gwizdek a démarré son activité en septembre tout en se formant à ce nouveau métier. Elle se propose d’organiser aussi bien des événements pour les particuliers (anniversaires, pots de départ, garden-partys...) ou pour les entreprises (lancements de produit, inaugurations, team building...). “J’avais établi des prestations type mais je me suis rapidement rendu compte que ça ne correspondait pas à la demande. L’important est d’être à l’écoute, au plus près de ce que les gens ont imaginé, de personnaliser au maximum”, estime Céline Gwizdek.

Un stand au salon de la gastronomie

Son projet est aussi de travailler avec des prestataires locaux : loueurs de salles, loueurs de vaisselle, traiteurs, décorateurs, musiciens, DJ... elle a noué de nombreux contacts au fil des derniers mois. Du 18 au 20 novembre, Céline Gwizdek a tenu un stand au salon de la gastronomie de Châteauroux pour présenter son offre et sa façon de voir : “Je souhaite que chaque personne puisse profiter de son événement sans avoir à se soucier de tous les détails qui peuvent tracasser. Mon slogan, c’est : Faites la fête sans vous prendre la tête !”