La Nouvelle éco : à Niherne, l’application Wivisites invite à la découverte du patrimoine

Lancée au printemps 2021, Wivisites est une application 100 % dédiée au patrimoine culturel. À sa tête quatre associés, dont deux Indriens, à la fois passionnés de vieilles pierres et de nouvelles technologies.

“Le constat fait par François d’Aubricourt, qui à l’origine du projet, c’est qu’il n’existait pas d’application réflexe pour les amoureux du patrimoine. Ainsi est née Wivisites”, explique Philippe-Antoine Jussiaux. Le projet est porté par quatre associés : François d’Aubricourt et son fils Paul et deux frères, Philippe-Antoine et Pierre Jussiaux, tous deux Indriens, Philippe-Antoine étant un ami de Paul. L’entreprise a son siège à Niherne.

En se géolocalisant, les utilisateurs de Wivisites peuvent trouver rapidement des sites patrimoniaux à proximité. L’application recense des milliers de lieux sur l’ensemble du territoire et ne cesse de s’enrichir. Mais l’application propose aussi d’autres contenus comme des parcours de visite fruit de partenariats avec des gestionnaires de sites ou des offices de tourisme. Un parcours de visite via son smartphone a ainsi été créé par l’office de tourisme de Châteauroux.

Un substitut aux audioguides

“L’accès se fait en scannant un QR code comme au restaurant, détaille Philippe-Antoine Jussiaux. Il n’est pas nécessaire de télécharger notre application. Il s’agit de contenus très légers, très rapides à récupérer et que l’on peut consulter hors ligne si le réseau est défaillant.” Cette solution peut également se substituer aux audioguides des musées, châteaux et autres sites culturels. Les contenus peuvent être disponibles en six langues différentes. Des centaines de parcours sont aujourd'hui disponibles sur l’application.

“On est dans une démarche de co-construction avec les acteurs du tourisme, insiste Philippe-Antoine Jussiaux. Le référencement est gratuit, l’application est gratuite. Notre modèle économique repose sur les recettes des structures qui font payer l’accès ou le service et qui, alors, nous en reverse une partie.”