La Nouvelle éco : à Niherne, Pauline Lacot écrit l’histoire de votre vie

Il faut compter cinq à six heures minimum d'entretiens avant d'entamer l'écriture.

Le déclic s’est fait lors d’un échange avec sa grand-mère en janvier 2015. “Elle s’est mise à me raconter sa vie, j’ai pris des notes. J’écrivais déjà beaucoup mais pour moi. C’est à partir de ce moment-là que j’ai envisagé le fait d’écrire pour d’autres”, raconte Pauline Lacot, 36 ans.

La jeune femme a travaillé pendant sept ans à la bibliothèque départementale de l’Indre. “Ce que je faisais me plaisait bien mais cela ne me nourrissait pas suffisamment. J’avais envie de quelque chose de plus créatif”, confie-t-elle. Début 2020 durant quatre mois, elle suit à distance une formation pour devenir biographe familial.

Coller à la personnalité du demandeur

Elle créé une micro-entreprise, Les Feuillets d’âme, mais ce n’est véritablement que depuis le début de cette année qu’elle a démarré son activité : “En l’espace de quelques mois, j’ai écrit cinq biographies, ce qui m’a conforté dans mon projet.” Pour ce faire, Pauline Lacot réalise une série d’entretiens, en présentiel ou à distance selon l’éloignement, qu’elle retranscrits ensuite noir sur blanc, puis, après relecture commune, elle remet le livre en un exemplaire à la personne.

Elle a par ailleurs pour projet de mettre en place des ateliers d’écriture dans les bibliothèques et les Ehpad du département à partir des émotions suscitées par une musique, un parfum ou une photographie. Les premiers auront lieu à partir de novembre. Et elle a également co-écrit un spectacle avec la pianiste Brigitte Coissard qu’elles vont présenter prochainement dans des collèges.