La nouvelle éco : à Niort, le Bazar solidaire donne une nouvelle vie aux objets

"C'est un bazar, mais c'est un bazar très organisé", lâche Franck Bousquet, responsable du Bazar solidaire, reprenant les propos d'un bénévole. Et c'est vrai qu'on y trouve beaucoup de choses dans ce magasin ouvert depuis juillet 2018 rue de Goise à Niort, petit électroménager, livres, vaisselles, bibelots, mobilier... L'objectif de ce lieu est de donner une nouvelle vie à des objets qui auraient été sinon détruits ou dormiraient encore dans des greniers. A l'occasion de la semaine nationale des ressourceries, des portes-ouvertes étaient organisées ce mercredi 7 octobre.

Les objets sont stockés un peu partout, y compris dans la cave © Radio France - Noémie Guillotin

On voit des gens qui viennent s'équiper par manque de moyens et des gens qui sont convaincus de l'importance du ré-emploi face à la crise environnementale - Franck Bousquet, responsable de la ressourcerie

Les objets vendus à des prix solidaires sont soit donnés, soit récupérés en déchetterie. Ils sont nettoyés, réparés quand c'est nécessaire. Et quand ils sont trop abîmés ils peuvent même trouver une nouvelle fonction. "Par exemple une machine à coudre ancienne qui peut servir de pied pour un table, raconte Georges Dussauce, président de Bazar etc, l'association qui porte la boutique. Il y a aussi ces chaises abîmées au cannage remplacée par une assise en tissu. Cela s'appelle du rentissage. Les ateliers couture vont d'ailleurs redémarrer fin octobre.

A la ressourcerie, on nettoie et on répare si besoin © Radio France - Noémie Guillotin

Car le Bazar solidaire n'a pas été épargné par la crise du coronavirus. Il a dû fermer pendant deux mois. Et puis ça a été le déconfinement avec pas mal d'objets récupérés. La demande aussi est là. "Entre 2018 et 2019 doublé notre fréquentation et en 2020 malgré la crise sanitaire on peut constater une bonne montée en puissance du nombre de clients", constate Georges Dussauce.

Le Bazar solidaire qui est à la recherche d'un deuxième lieu pour avoir plus d'espace de vente, mais aussi de stockage.

EN PRATIQUE. Le Bazar solidaire, 111 A rue de Goise à Niort. Ouvert le mercredi (10h-18h), le vendredi (14h-18h), le samedi (10h-18h). Récupération d'objets à la déchetterie du Vallon d'arty à Niort le mercredi et vendredi (10h12h), et le samedi (10h-12h / 13h30-17h)