La nouvelle éco : à Niort, le défi de la reconstruction de Leach International

Emménager la partie production dès décembre 2020, c'est l'objectif de Leach International. Pour l'instant, pas de couac dans le calendrier de reconstruction de l'usine de ce fabricant d'équipements électriques, pour l'aéronautique surtout aujourd'hui éclaté sur quatre sites dans des locaux temporaires depuis l’incendie qui a détruit ses locaux en août 2019.

Un calendrier serré pour ce chantier de près de 10 millions d'euros démarré en juin.

La nouvelle usine se conçoit un peu en même temps qu'elle se construit. Un vrai défi en cette période de crise sanitaire. "Il a fallu qu'on réfléchisse à comment on pouvait faire tout en respectant le planning. Moins de compagnons sur le chantier et des amplitudes horaires qu'il a fallu agrandir. On a trouvé un accord d'entreprise pour être à 44 heures par semaine sur ce chantier", explique Laura Cambe, directrice d'Eiffage construction Poitou-Charentes.

La partie bureaux administratifs doit être terminée fin février © Radio France - Noémie Guillotin

66% d'entreprises des Deux-Sèvres

Chantier où 66% des entreprises qui interviennent sont deux-sévriennes. La charpente métallique est désormais installée. On la doit à Canamétal, l'entreprise niortaise. Les murs de la partie production sont également en place.

Un bâtiment qui se veut évolutif. "Il doit correspondre à nos productions aujourd'hui mais l'industrie évolue et le bâtiment va rester adapter à ce que Leach International fabriquera dans 10 ans, 15 ans", précise Didier Bonneau, le directeur du site niortais. Cela veut dire beaucoup de choses à l'intérieur pourront être déplacées. Il y aura pas exemple des cloisons modulaires.

Jérôme Baloge le maire de Niort et Philip Saunders le président de Leach international étaient présents pour la visite de chantier du site niortais © Radio France - Noémie Guillotin

Après l'incendie, pas de remise en cause du projet. "Les compétences, elles sont ici", insiste Philip Saunders, le président de Leach International. Le coronavirus non plus même si l'avenir comporte des incertitudes. Pour l'instant, l'activité est toujours là. "Nous sommes toujours en train de rattraper le retard que nous avons pris suite à l'incendie mais nous anticipons que le fait que 2021, 2022 seront plutôt en baisse par rapport aux années précédentes", détaille Didier Bonneau. Avec pour première conséquence, moins de recours aux intérimaires.