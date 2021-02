La nouvelle éco : à Niort, les fleuristes se préparent pour la Saint-Valentin

Des cœurs rouges décorent l'intérieur de Côte d'Azur Fleurs, près de la gare de Niort. Pas de doute, la Saint-Valentin approche. Le 14 février, c'est ce dimanche. "C'est une date clé, celle qui arrive après la fête des mères pour les fleuristes", explique Adeline Fazilleau, qui a repris la boutique il y a deux mois. Evénement important donc dans ce contexte particulier de crise sanitaire. Avec le couvre-feu à 18 heures, "on sent que les gens s'invitent moins c'est sûr", constate la fleuriste.

C'est souvent c'est de la dernière minute

Les commandes pour la Saint-Valentin sont timides pour le moment. "C'est souvent c'est de la dernière minute, c'est quand même propres aux hommes", plaisante Adeline Fuzilleau. Même chose chez Fleurs 2000 place Saint-Jean à Niort où travaille Erika André. "On n'a pas encore trop de commandes, les clients vont se manifester la veille ou le vendredi. Au dernier moment quoi", estime-t-elle.

L'incontournable reste "les roses rouges évidemment", poursuit Erika André. Depuis quelques années, les roses éternelles sont aussi tendance constate Adeline Fazilleau. "C'est une rose naturelle. La sève est extraite et remplacée par de la glycérine. La rose boit la glycérine, se fige et reste comme ça des années et des années".

Il faut des choses heureuses quand même dans la vie

Mais alors les amoureux seront-ils en mode saint-Valentin cette année ? "Oui parce qu'il faut des choses heureuses quand même dans la vie", lance optimiste Adeline Fazilleau. Avec la crise sanitaire, "on a prévu pour plus de livraisons, on verra, on s'adapte", précise Erika André. Les deux boutiques ont aussi aménagé leurs horaires pour répondre au mieux à la demande.